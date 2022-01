Luego de una presentación que agrandó las dudas y críticas sobre su presente futbolístico, Independiente intentará mañana la recuperación cuando enfrente a Talleres de Córdoba, otro equipo en cambio de entrenador con el debut de Ángel Guillermo Hoyos, por la segunda fecha del grupo B del torneo de Verano 2022. El encuentro se disputará a partir de las 21 en el estadio UNO de Estudiantes de La Plata, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de Fox Sports Premium. El "Rojo" viene de perder 1-0 ante San Lorenzo el sábado pasado, en la presentación en sociedad de Eduardo Domínguez como nuevo entrenador, que no modificó mucho el panorama futbolístico con el que había terminado la temporada. "Estoy tranquilo con el plantel. Vine sabiendo de las dificultades que había. Si no vienen refuerzos, trabajaremos igual", analizó Domínguez, que preveía varias modificaciones en el once inicial. Sin embargo en las últimas horas el club confirmó siete casos positivos de Covid-19, por lo que el DT "rojo" deberá ingeniárselas para armar el once titular. Los jugadores afectados son Milton Alvarez, Julián Romero, David Sayago, Mauro Zurita, Ayrton Costa, Juan Pacchini y Braian Martínez, y todos ya fueron aislados. De su lado, Talleres tendrá no sólo su estreno en el torneo sino también el debut de Hoyos en el banco de suplentes, al que llegó apenas hace algunos días en reemplazo del uruguayo Alexander Medina. Es cierto que el plantel de la "T", tercero en el último torneo y clasificado a la Copa Libertadores, fue uno de los primeros en retomar las prácticas, por lo que sus futbolistas llegan con rodaje, aunque apenas un entrenamiento bajo las directrices de Hoyos. Estas son las probables formaciones y otros detalles:Torneo de Verano. Grupo B - Fecha 2. Estadio: UNO (Estudiantes de La Plata). Árbitro: Fernando Espinoza. Hora: 21. TV: Fox Sports Premium. Independiente: Milton Álvarez; Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Thomas Ortega; Lucas González, Lucas Romero y Domingo Blanco; Alan Soñora, Alan Velasco y Andrés Roa. DT: Eduardo Domínguez. Talleres: Guido Herrera; Alexis Aramburo, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Francis Mac Allister, Rodrigo Villagra e Ignacio Méndez; Héctor Fértoli, Michael Santos y Diego Valoyes.DT: Ángel Guillermo Hoyos. DP/AT/EFR NA