Independiente perdió esta noche en el estadio "José Fierro" el invicto de siete fechas que ostentaba en el campeonato de la LPF en apenas un minuto, el que transcurrió entre los 40 y 41 del segundo tiempo, cuando en una llamarada de efectividad el local, Atlético Tucumán, lo superó por 2 a 0 en el marco de un partido equilibrado, correspondiente a la octava jornada del certamen.

Independiente llegó a Tucumán para defender no solamente la punta del campeonato sino también su posición en la Tabla Anual que lo clasifica para la Copa Libertadores 2022, pero afrontó este compromiso con un equipo diezmado esencialmente por lesiones, que obligaron a su director técnico, Julio Falcioni, a recurrir a jóvenes jugadores de inferiores.

Sin embargo y en medio de este panorama adverso ante el equipo de su ex ayudante de campo, Omar De Felippe (en Olimpo, de Bahía Blanca y Banfield), el "rojo" se las ingenió para generar opciones de gol ante el siempre efectivo arquero Christian Lucchetti, de 43 años y dos meses, que se encamina para ser uno de los más veteranos en actividad de la historia nacional (Hugo Gatti se retiró en Boca con 44 y 26 días).

Sin embargo esta vez no estuvo fino su goleador, Silvio Romero, y todo su fútbol pasó sustancialmente por Alan Velasco, un jugador de rendimiento creciente que, de mantener este nivel y superarlo como se prevé, puede tener un próximo destino de transferencia.

"Hay que dar vuelta rápido la página y pensar en el próximo partido con Colón, porque tenemos revancha rápido", sostuvo Velasco apenas finalizado el encuentro. Después de recibir a los santafesinos el "Rojo", visitará nada menos que a River Plate.

Por eso su posición en las distintas tablas, con esta derrota se complicó bastante, pese a que la temporada es larga, pero con un plantel muy justo en cantidad y calidad, era cuestión de tiempo imaginar que le iba a costar sostenerse conforme avanzaba la temporada.

Por el lado de Atlético Tucumán, su irregular tránsito en estas ocho fechas de campeonato lo tienen por diferencia de gol en la duodécima posición del certamen en el, término inmediato del final de este encuentro, pero sin embargo solamente a cuatro unidades de Independiente.

Y hoy hizo caer el fiel de una balanza que a la postre era equilibrada más por el peso de la experiencia mayoritaria de sus futbolistas que por algún atisbo de superioridad sobre los de Avellaneda observada promediando el complemento.

Es que hasta los 40 minutos de la segunda etapa nadie hubiese apostado por otro resultado de un 0 a 0 repetido para la visita, que venía de igualar con Defensa y Justicia por el mismo marcador en el Libertadores de América en la fecha anterior.

Pero justo en ese minuto redondo el ingresado cinco antes, Franco Tesuri, trabó más fuerte que el pibe Patricio Ostachuk, hoy ubicado como volante por derecha, y su posterior cesión hacia el medio para la entrada "franca" de Franco Mussis derivó en el primer tanto del ex San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata con la camiseta albiceleste del "decano".

Y apenas un minuto después volvió a aparecer Tesuri, pero esta vez para definir de manera muy parecida a la de Mussis, con un derechazo bajo, a la derecha de Sebastián Sosa, cuya estirada resultó insuficiente para evitar el mazazo final de los tucumanos.

Así Atlético Tucumán se ubicó a tres unidades de River Plate y Lanús en la Tabla Anual respecto de los equipos que se clasifican para la Copa Sudamericana 2022, y les quedó la puerta abierta para seguir soñando con retornar a una competencia internacional.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Yonathan Cabral y Matías Orihuela; Joaquín Pereyra, Franco Mussis, Cristian Erbes y Leonardo Heredia; Cristian Menéndez y Ramiro Ruiz Rodriguez. DT: Omar De Felippe.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Thomas Ortega; Patricio Ostachuk, Alan Soñora y Alan Velasco; Andrés Roa; Sebastián Palacios y Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 40m. Mussis (AT) y 41m. Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Oscar Benitez por Heredia (AT); 22m. Augusto Lotti por Menéndez (AT), Ciro Rius por Pereyra (AT) y Gastón Togni por Roa (I); 28m, Braian Martínez por Palacios; 35m. Renzo Tesuri por Ruiz Rodriguez (AT) y 43m. Tomás Pozzo por Ostachuk (I).

Amonestados: Campos y Tesuri (AT). Ortega y Ostachuk (I).

Cancha: Estadio "José Fierro" (Atlético Tucumán).

Árbitro: Pablo Echavarría. (Télam)