Independiente venció esta noche de manera agónica como visitante a Atlético Tucumán por 2 a 1, en la continuidad de la 12da. fecha de la Copa de La Liga Profesional, y alcanzó el segundo lugar en la zona A, para quedar a tiro de clasificar a la Fase Final.

El equipo que dirige el DT Carlos Tevez comenzó en desventaja gracias a un tanto del delantero Marcelo Estigarribia, a los 19 minutos del primer tiempo, pero lo dio vuelta con goles del defensor Joaquín Laso (29m. ST) y del atacante Alexis Canelo, cuando corría el cuarto minuto de tiempo adicionado.

El arranque fue parejo, con un equipo local prolijo, pero sin posesión de pelota y un Independiente con dominio y escasa profundidad.

El ‘Rojo’ intentó mediante buenas intervenciones del delantero Matías Giménez, pero Atlético Tucumán rompió la paridad con una buena jugada individual del volante Joaquín Pereyra.

El entrerriano tomó la pelota y acumuló tres jugadores rivales hasta el vértice izquierdo del área, desde donde lanzó un centro que conectó Estigarribia con un certero frentazo. Iban 19 minutos.

A partir de ahí, los orientados por Tevez se apoderaron del balón, pero fueron poco incisivos a partir de tres cuartos, por lo que no generaron jugadas de peligro.

Se destacaron las proyecciones por derecha del lateral chileno Mauricio Isla y del volante Lucas González, quien ingresó por el lesionado Federico Mancuello apenas comenzado el encuentro.

Por su parte, los dirigidos por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez se mantuvieron ordenados y con buenas respuestas defensivas, aunque parados muy atrás en los minutos finales.

Para el complemento, el exDT de Rosario Central decidió remover la línea de 5 en defensa y promovió el ingreso del volante Javier Ruiz por el zaguero colombiano Felipe Aguilar.

Sin embargo, el ‘Rojo’ no ofreció grandes respuestas al comienzo, en tanto que los tucumanos buscaron salir de contra, mediante las corridas del atacante Mateo Coronel y del apuntado Pereyra.

Poco a poco, los de Avellaneda se fueron animando y mejorando su juego, hasta que alcanzaron la igualdad, a través de la pelota parada.

A los 29 minutos, Kevin López, de buen ingreso, lanzó un buen centro desde el córner izquierdo que viajó hasta el segundo palo, donde se elevó el defensor Laso y cabeceó ante una floja salida del arquero Tomás Marchiori.

Fue el fin de una racha de 727 minutos sin recibir goles para el arquero, de 28 años, en el Monumental José Fierro, donde el último equipo en convertir había sido Godoy Cruz de Mendoza en junio pasado.

A partir del empate, independiente creció y fue a buscar la victoria con un Giménez muy activo, aunque los tucumanos no se quedaron atrás e intentaron otra vez con Pereyra y con un peligroso Ignacio Maestro Puch, quien ingresó en el segundo tiempo por Estigarribia.

Hacia el final, una buena contra del ‘Rojo’ terminó en fuerte disparo de Canelo dentro del área, pero se fue desviado, además de otro tiro frontal de González, apenas afuera.

La búsqueda de los visitantes tuvo su recompensa en una corrida de Canelo, habilitado con un cabezazo desde mitad de cancha, para que defina muy bien ante la salida de Marchiori.

De esta manera, tras una etapa inicial con pocas ideas, el equipo de Tevez se recompuso con acertados cambios y se llevó una victoria que lo pone a tiro de la clasificación.

El ‘Rojo’ alcanzó los 22 puntos en la Zona A, uno menos que el líder River Plate y en la próxima fecha buscará sellar el pase a cuartos de final recibiendo a Banfield.

Por su parte, Atlético Tucumán quedó relegado al puesto 10 en la zona, con 14 unidades, y a 3 de Belgrano en la tabla anual, último incluido en clasificación a la Copa Sudamericana. En la próxima jornada, el 'Decano' visitará a Gimnasia en La Plata.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Felipe Aguilar, Joaquín Laso y Damián Pérez; Braian Martínez, Iván Marcone y Federico Mancuello; Matías Giménez y Alexis Canelo. DT: Carlos Tevez.

Goles en el primer tiempo: 19m. Marcelo Estigarribia (AT).

Goles en el segundo tiempo: 29m. Joaquín Laso (I) ; 49m. Alexis Canelo (I).

Cambio en el primer tiempo: 6m. Lucas González por Federico Mancuello (I). En el segundo tiempo; antes del inicio, Javier Ruiz por Felipe Aguilar (I), Agustín Lagos por Renzo Tesuri e Ignacio Maestro Puch por Marcelo Estigarribia (AT); 13m. Kevin López por Braian Martínez (I); 29m. Bautista Kociubinski por Acosta (AT); 38m. Justo Giani por Marcelo Ortiz (AT) y 43m. Cristian Menéndez por Coronel (AT).

Amonestados: Ortiz, Tesuri y Acosta (AT); López, Laso y Báez (I).

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Cancha: Atlético Tucumán (Télam)