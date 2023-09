Independiente, que buscará levantar cabeza tras la eliminación en Copa Argentina, recibirá mañana a Huracán, en el marco de la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2023, en un verdadero enfrentamiento para seguir en la máxima categoría del fútbol argentino. El encuentro se disputará desde las 21:00 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, tendrá el arbitraje de Facundo Tello, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR y contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TNT Sports. El "Rojo" tomó aire desde la llegada de Carlos Tevez con dos triunfos en la Copa de la Liga que lo alejaron de la lucha por la permanencia. Tanto ante Vélez como ante Gimnasia de La Plata, el club de Avellaneda ganó 2-1 pero con una importante mejoría en el juego y en el compromiso colectivo. Esa mejoría se notó, de a ratos, en el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina en Mendoza el pasado sábado. A pesar de ello, en la tanda de penales, cayó por 3-1 con tres errados por Matías Giménez, Joaquín Laso y Alexis Canelo. Ahora, Independiente deberá levantar cabeza y sacar adelante su lucha por la permanencia de la cual tendrá una final ante el "Globo". En la misma, el entrenador meterá mano y hará dos cambios: volverá el capitán Iván Marcone por Lucas González que salió lesionado ante el "Pincha" y Alexis Canelo volverá al once inicial por Martín Cauteruccio. Por su parte, Huracán viene de un arranque de semestre a lo grande: dos victorias en la Copa de la Liga y, lo más reciente, una gran victoria por 5-3 sobre Racing en los octavos de final de la Copa Argentina en Córdoba. Por ello, el entrenador Diego Martínez no tocará el once que superó a la "Academia". Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del encuentro: Copa de la Liga. Cuarta Fecha. Independiente - Huracán. Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Avellaneda. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Hernán Mastrángelo. Hora: 21 TV: TNT Sports. Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Joaquín Laso, Damián Pérez; Iván Marcone, Sergio Ortiz, Federico Mancuello, Santiago Toloza; Alexis Canelo y Matías Giménez Rojas

DT: Carlos Tevez. Huracán: Lucas Chaves; Lucas Souto, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, Guillermo Benítez; Héctor Fértoli, Federico Fattori, Lucas Carrizo; Franco Alfonso, Marcelo Pérez y Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez. AMP/GAM NA