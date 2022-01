Independiente está a punto de cerrar la primera incorporación con la llegada del delantero Damián Batallini, quien será cedido a préstamo por Argentinos Juniors.

Las negociaciones iniciadas en las últimas horas llegaron a buen puerto para que el conjunto que dirige el técnico Eduardo Domínguez consiga su primera cara nueva en este mercado de pases.

Según lo revelado a Télam por fuentes vinculadas a la negociación, el atacante, de último paso por Atlético San Luis de México y que no iba a ser utilizado por el entrenador Gabriel Milito en la entidad de La Paternal, “será prestado por una temporada”.

En principio, la cesión no será gratuita y comprenderá un valor de “250 mil dólares por el año, con una opción de compra de 2 millones de dólares, por el 50 por ciento de la ficha” para el jugador, de 25 años.

MIRÁ TAMBIÉN Messi se entrenó a la par de sus compañeros en París Saint Germain

El jugador se integrará durante la semana a los entrenamientos del ‘Rojo’ y se pondrá a disposición del DT Domínguez, que también recomendó la llegada de otro valor de Argentinos Juniors, el lateral izquierdo Elías Gómez.

Lo cierto es que la entidad de Avellaneda no podrá registrar el contrato en AFA (y por ende no estará habilitado para actuar) hasta tanto no levante las distintas inhibiciones económicas que atraviesa, por deudas que mantiene, por ejemplo, con Johor Darul Takzim de Malasia, por el pase de Jonathan Herrera, o con Torino de Italia, por el tema Gastón Silva. (Télam)