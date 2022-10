(Por Adolfo Morales).- Fabián Doman, candidato a presidente por 'Unidad Independiente', remarcó que el club de Avellaneda necesita ser recompuesto "todo al mismo tiempo" comparando su situación económica con la de un paciente afectado por diversas enfermedades a la vez.

"Independiente es un paciente al que hay que atacar todo al mismo tiempo. Es prioritario hacer eso para que no se desangre", sostuvo el periodista y conductor televisivo, que es la cabeza visible de la Agrupación 'Independiente Tradicional' para las elecciones generales de este domingo.

En caso de ser elegido, el postulante de uno de los núcleos opositores a la actual conducción de Hugo Moyano aseguró que las primeras medidas que se tomarán "son las de nombrar Consejos Directivos para el fútbol profesional y juvenil", expresó.

"Además debemos resolver qué haremos con 11 contratos de jugadores que se vencen en diciembre y con 20 juveniles de cuarta división a los que deberemos evaluar para determinar si les hacemos o no primer contrato" manifestó Doman (57 años), en la entrevista que le concedió a Télam.

El también otrora conductor del ciclo 'Intratables' (América TV) remarcó que también es "prioritario" acordar los litigios judiciales que se mantienen con exjugadores del plantel del "Rojo"' como Gastón Silva, Pablo Hernández y Gonzalo Verón, quien demandó por casi 4,8 millones de dólares por sueldos impagos y eso derivó en que el club vea embargado el cobro de los derechos televisivos.

Doman aclaró que intentar sanear una institución que acaba de aprobar una Memoria y Balance para el ejercicio 2020-2021 con un pasivo de más de 4.500 millones de dólares no sólo "depende de conseguir más plata en auspicios y patrocinantes".

"Lo que hace falta, indudablemente, es un equipo que gestione. A la actual conducción de Independiente le faltó eso, ser profesional en distintas áreas", sostuvo el periodista que dejó el cargo de Director de Relaciones Institucionales de Edenor, a fines del año pasado, "para volcarme de lleno a la campaña", según apuntó.

Según el candidato, la postergación de elecciones que iban a realizarse en diciembre pasado generaron incertidumbre, molestia y enfado en el socio del "Rojo"', lo que llevó a "decir basta" en la Asamblea que el club realizó en la sede de Avenida Mitre al 400 el pasado 22 de julio.

En aquella tarde de viernes se produjeron serios incidentes en las inmediaciones del edificio, mientras los actuales componentes de la Comisión Directiva debatían respecto de la eventual fecha de elecciones, entre otros aspectos del temario.

"La gente solamente pide votar, tener el derecho de elegir libremente. El actual oficialismo hizo y hace todo lo posible para cansar al socio", remarcó el conductor televisivo.

"Habilitar el horario de elecciones entre las 9.00 y 18.00 busca que no vote tanta gente" se quejó Doman, quien será acompañado en la fórmula por Néstor Grindetti, actual Intendente de Lanús y referente del PRO en la provincia de Buenos Aires, y Juan Marconi, periodista televisivo que es hijo del exárbitro Guillermo, titular de SADRA que saltó a la notoriedad cuando irrumpió en los '90 para abastecer de jueces a una huelga que habían motorizado la AAA (Asociación Argentina de Arbitros) contra Julio Grondona.

El postulante de 'Unidad Independiente' exhibió una particular visión respecto del rol que deben ocupar los ídolos de la institución, en relación al compromiso que deben tener o no en conformaciones de subcomisiones de fútbol.

"Lo más importante es no exponer al exjugador, respetarlo. Encontrarle una función y no convocarlo porque sí. Porque sacarse una foto con el ídolo y tratarlo a la vez como si fuera un jarrón chino no sirve de nada", expuso. (Télam)