Las malas noticias para Independiente no cesan, luego de apelar al TAS por el juicio que perdió ante Gastón Silva, el ente volvió a fallar a favor del futbolista y la entidad de Avellaneda deberá abonarle más de un millón de dólares. El actual jugador del Cartagena, de la segunda división de España, había abandonado Independiente en medio de un escandalo, en el cual se declaró libre en julio de 2020 por falta de pago y con un amparo de AFA decidió llevar adelante un juicio por el reclamo de dinero. Si bien el caso tuvo una rápida resolución, en la cual la FIFA falló a favor del uruguayo en noviembre de 2020, desde la entidad de Avellaneda apelaron el fallo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Tras casi dos años, el ente comunicó la resolución del caso y nuevamente fue a favor del futbolista de 28 años, en la cual dicta que Independiente deberá abonarle un 1.250.000 dólares y 5000 francos suizos a quien fue lateral izquierdo del club en la obtención de la Copa Sudamericana en 2017. Una noticia que vuelve a golpear a una institución que se hunde y parece no tocar fondo, más teniendo en cuenta los dichos de su secretario, Héctor Maldonado, se refirió al juicio de Silva, Fernando Gaibor y Martín Campaña (este último llegó a un arreglo, aunque no han cumplido de momento): "Nosotros vamos a ganar los tres juicios". "No es que ‘tenemos posibilidades’, vamos a ganarlos por los elementos que tenemos como club y por las antecedentes del fútbol mundial", aseguró en 2020. Por su parte, el caso Silva siempre estuvo bajo el ojo de la tormenta, ya que desde su llegada desde Torino de Italia, Independiente debió afrontar un conflicto legal con Pumas UNAM que reclamó el pago de 600.000 dólares y desde el "rojo" debieron abonarlo

Si bien el uruguayo no debutó, si tenía un precontrato firmado con la entidad mexicana y terminó arribando al elenco de por entonces Ariel Holan. LG/AMR NA