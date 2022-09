Independiente del Valle, campeón de la edición 2019, no tuvo piedad esta noche con Melgar de Arequipa y lo derrotó por 3-0 en Ecuador, en la primera semifinal que ambos equipos animaron en territorio ecuatoriano, por la Copa Sudamericana de fútbol.

En el estadio Rogelio Paz Delgado de la ciudad de Quito, el conjunto local extrajo una amplia diferencia en el choque de ida con tantos de jugadores argentinos.

Así, el defensor Richard Schunke (ex Almagro), nacionalizado ecuatoriano, abrió la cuenta a los 30 minutos del período inicial, mediante un golpe de cabeza.

Luego, en la segunda parte, Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata) amplió las cifras a los 22 minutos. Mientras que apenas un rato después, sobre los 24m., el delantero Lautaro Díaz (ex Estudiantes de Buenos Aires y Villa Dálmine) definió con tiro bajo y marcó el tercero de los dirigidos por el también argentino Martín Anselmi.

El defensor Mateo Carabajal (ex Arsenal) y el mediocampista Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago e Independiente) completaron la cuota de futbolistas argentinos que incluyó en cancha Independiente del Valle, ganador de este certamen en 2019, cuando superó en la final a Colón de Santa Fe, por 3-1, en La Nueva Olla de Asunción.

En el elenco peruano, dirigido por Pablo Lavallén (exDT de Colón, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán), se alinearon el defensor Leonel Galeano (ex Independiente), los volantes Horacio Orzán (ex Newell’s) y Martín Pérez Guedes (ex Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes y Racing) más los atacantes Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario) y Cristian Bordacahar (ex Ferro, Los Andes y Tigre), según reflejó ‘Soccerway’.

La revancha se jugará en Arequipa el miércoles 7 de septiembre, a las 19.30 hora local (21.30 de Argentina)

Mañana, a las 21.30 y en duelo entre elencos brasileños, Atlético Goianiense, con Diego Churín (ex Independiente), se enfrentará en la ida a San Pablo, que tendrá en sus filas a Giuliano Galoppo (ex Banfield), Jonathan Calleri (ex Boca Juniors) y Nahuel Bustos (ex Talleres de Córdoba). (Télam)