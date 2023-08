El ex delantero de Boca Carlos Tevez se convirtió en el nuevo director técnico de Independiente después de la renuncia de Ricardo Zielinski tras la derrota ante Colón en condición de local por la primera fecha de la Copa de la Liga. Otro de los candidatos para el puesto era Walter Erviti, quien estaba acompañado por gente conocida en el la institución como Carlos Matheu, Eduardo Tuzzio y Alejandro Kohan, pero la dirigencia con Néstor Grindetti a la cabeza se decantó por el ex entrenador de Rosario Central para afrontar el duro presente del club. La única incursión como entrenador de Tevez fue en Rosario Central, en donde dirigió 25 partidos durante 2022, con un saldo de seis triunfos, once empates y siete derrotas entre torneo local y la Copa Argentina. Con el 40 por ciento de efectividad se marchó del club y no volvió a dirigir desde entonces. La idea de los dirigentes de Independiente es presentarlo oficialmente este martes y que ya se ponga a cargo del plantel para el partido crucial que tendrá el conjunto de Avellaneda por la tercera fecha cuando reciba a Vélez en el estadio Libertadores de América. Dentro de las exigencias de Tevez habría varios pedidos: pidió un segundo marcador central, un extremo derecho y a Domingo Blanco -con pasado en el club-, además de la posibilidad de un cuarto refuerzo

El proyecto habría entusiasmado a los dirigentes y en lo ecómico estaría todo en orden para ambas partes. La renuncia de Zielinski. Ricardo Zielinski presentó su renuncia como entrenador de Independiente luego de la derrota de este sábado frente a Colón de Santa por la primera fecha de la Copa de la Liga, por lo que la dirigencia del conjunto de Avellaneda "ya se encuentra abocada a la búsqueda de su reemplazante". "En el día de la fecha, Ricardo Zielinski renunció a su cargo como entrenador del primer equipo. Desde Independiente queremos agradecerle por el trabajo realizado durante su etapa a él y su cuerpo técnico", publicó el club mediante sus redes sociales oficiales.