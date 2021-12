Independiente avanza para definir el vínculo con director técnico Eduardo Domínguez, que será por el año 2022, para lo cual los principales dirigentes deben reunirse a más tardar el próximo lunes 3 de enero con su representante, Juan Luis Berros.

"Se estima que desde lo económico puede haber un acuerdo, ya que ese no sería un impedimento para que Domínguez no sea el nuevo entrenador. Por eso, si no es el lunes, a más tardar el martes se oficializará su contratación", señaló a Télam una fuente del 'Diablo'.

"Están apurando los tiempos porque el lunes próximo los jugadores vuelven al trabajo en Villa Domínico y se busca que rápido estén bajo la conducción del 'Barba', que por lo trascendido, tendría la intención de sumar al volante Rodrigo Aliendro", añadió el portavoz.

Precisamente, el mediocampista de 30 años, iniciado en Chacarita Juniors, ha tenido un año muy destacado en Colón, de Santa Fe, de la mano de Domínguez, en especial en la obtención de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Claro que para que Independiente pueda incorporar refuerzos deberá levantar con urgencia tres inhibiciones dispuestas por la FIFA, a las que se le acaba de sumar una cuarta. Esta es por el reclamo interpuesto por el club Johor, de Malasia, por el préstamo del delantero Jonathan Herrera que concluye mañana.

La deuda del 'Rojo' es de 200 mil dólares más las multas e intereses dispuestos por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que ascendería a un total superior a 1.110.000.

A todo esto, la institución de Avellaneda tendrá algo de ingresos para paliar en parte sus deudas al concretarse la firma de los respectivos contratos que acordó de palabra con Gremio, de reciente descenso a la segunda división del fútbol brasileño, y con el delantero Martín Benítez para cederlo a préstamo.

El misionero de 27 años que jugó a préstamo en Vasco da Gama y en San Pablo, siendo este último el que no hizo uso de la opción de la compra de su ficha, pasará al equipo de Porto Alegre hasta el 31 de diciembre de 2022 a cambio de 300 mil dólares y obligación de compra del 50 por ciento de su pase, según objetivos.

Los mismos se refieren a si asciende Gremio o si 'Tincho' juega el 60 por ciento de los partidos de la Serie B. Si esto ocurre Independiente deberá recibir 1.500.000 dólares, descontados los 300 mil del cargo, a fin del año entrante, a la vez que el extremo derecho extenderá su vínculo por dos años más con el 'tricolor'.

Eso generará para Gremio la obligación de abonar por cada año al 'Diablo` 750 mil dólares por el 25 por ciento de la mitad restante de la ficha, en caso que en cada temporada Benítez juegue como mínimo ese 60 por ciento de los partidos, lo que representaría para Independiente un total de 3.000.000 de dólares por el pase completo. (Télam)