Independiente llegó a un acuerdo en las últimas hora con Quilmes para adquirir el 75 por ciento de la ficha del joven volante central Kevin López, que se constituirá en el primer refuerzo para la temporada 2023 de la Liga Profesional de Fútbol.

"El acuerdo se alcanzó sobre la base de cien millones de pesos que el 'Rojo' le abonará al 'Cervecero' por la tres cuarta parte de la ficha de López", indicó a Télam una fuente cercana a la dirigencia del club de Avellaneda,

"El mediocampista, de 20 años, firmará contrato hasta diciembre de 2025 una vez que ambas entidades formalicen un plan de pago y que el pibe, que es familiar de Matías Suárez, delantero de River Plate, realice la revisión médica correspondiente", detalló el informante.

López, que puede jugar como volante tapón tanto como algo más adelantado por su buena técnica, debutó en el primer equipo quilmeño al comienzo de la temporada 2022 de la Primera Nacional, en la que jugó 31 partidos, 29 de titular, y señaló su primer y único gol en el 2-1 frente a Atlético de Rafaela, por la fecha 14 de la citada competencia.

MIRÁ TAMBIÉN Cómodo triunfo de Ferro sobre San Lorenzo en un clásico porteño de la LNB

Por otra parte, se confirmó que el delantero Damián Batallini no continuará en Independiente, que optó por no renovarle contrato, al margen de que el ex Argentinos Juniors aceptó una propuesta de Necaxa, de la liga mexicana. (Télam)