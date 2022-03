El sextuple campeón de MotoGP, el español Marc Márquez, protagonizó hoy una impresionante caída en el calentamiento del Gran Premio de Indonesia, que definió como "una de las más duras" que sufrió en su carrera, por fortuna sin consecuencias físicas de gravedad.

El catalán, de 27 años, perdió el control de la moto en la séptima curva del trazado de Mandalika, voló literalmente por el aire y se deslizó varios metros sobre el asfalto hasta que pudo incorporarse por sus propios medios bajo estado de conmoción.

El piloto fue declarado "no apto" para correr por los médicos de la categoría y trasladado por protocolo hacia el hospital de Mataram para realizarse estudios complementarios, informó su equipo Repsol Honda.

"Ha sido una caída bastante fuerte en el Warm Up (calentamiento) de esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido", admitió Márquez en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.

"He ido al hospital local y, aunque no hay problemas graves, se ha decidido que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión", aceptó.

El español sufrió cuatro accidentes en el circuito de Indonesia a lo largo del fin de semana: uno el viernes en los entrenamientos libres y dos en la sesión clasificatoria del sábado.

"¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio", lamentó.

Campeón de la categoría en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, Márquez perdió toda la temporada 2020 por la fractura de un brazo en la primera competencia de ese año y tras volver de forma progresiva se perdió las últimos dos GP de la campaña 2021 por otro siniestro que le dificultó la visión. (Télam)