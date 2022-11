El mediocampista de la selección de Alemania Ilkay Gündogan aseguró hoy que "hubo un poco de falta de convicción con el balón, desde atrás" en referencia a la derrota del equipo europeo frente a Japón por 2 a 1 en la apertura del Grupo E del Mundial de Qatar 2022, y de esa manera cargó munición gruesa contra la actitud de sus compañeros. El volante del Manchester City no escatimó con las palabras y fue contundente con la personalidad del plantel durante el partido: "Hubo un poco de falta de convicción con el balón, desde atrás. Sosteniendo la pelota, moviéndose, ofreciendo. En la segunda parte confiamos demasiado en los balones largos. Y los cortos que jugamos los perdimos con demasiada facilidad. Sentía que no todo el mundo quería realmente el balón. Lo perdíamos con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad". "Se lo pusimos demasiado fácil. Especialmente el segundo gol, no sé si alguna vez se marcó un gol más fácil en una Copa del Mundo, eso no debería suceder. Estamos aquí en la Copa del Mundo

La forma en que se concedieron los goles en ocho minutos fue demasiado fácil", sentenció el oriundo de Gelsenkirchen. Quien recogió sus declaraciones para poner paños fríos en el vestuario fue el director técnico, Hansi Flick, que sostuvo: "Es una declaración de Ilkay, es bienvenido a decirlo. Para mí es importante que el equipo saque las conclusiones correctas y asuma la responsabilidad". El conjunto europeo se jugará sus chances de permanencia contra España el próximo domingo 27 de Noviembre en el Estadio Al Bayt donde, en caso de perder, quedará fuera del Mundial en fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva. AMP/GAM NA