El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aseguró en conferencia de prensa que tiene "pánico" al final de su carrera tras una trayectoria de 25 años donde junto a su país, buscarán la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. "Tengo pánico al final de mi carrera porque la adrenalina que siento en el campo no la voy a encontrar en ningún lado. Por eso entro en pánico, seguiré jugando todo el tiempo que pueda y disfrutándolo", comentó el talentoso atacante, de 40 años, y encendió las alarmas a un posible retiro como profesional. Además, el atacante que no podrá jugar ante Republica Checa por una suspensión, fue por más y fiel a su estilo "desafiante" aseguró que deberían disfrutarlo, ya que "no verán nada igual". "Estoy haciéndome mayor, pero todavía estoy en buena forma, así que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volverás a ver algo así. Verás a Elanga, pero con todo respeto, no volverás a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure", deslizó durante la conferencia de prensa que tuvo a su lado al propio Elanga que se desempeña en Manchester United. Suecia abrirá el repechaje este jueves ante República Checa. En caso de triunfar y avanzar a la siguiente ronda, el combinado nórdico, ya con la estrella de Milán, buscará el martes la clasificación a Qatar 2022 ante Polonia, que avanzó automáticamente por la descalificación de Rusia por parte de la FIFA.