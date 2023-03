El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, confirmó hoy el mismo equipo que viene de empatar sin goles ante Defensa y Justicia para enfrentar a Banfield el próximo domingo, por la 7ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Contra Banfield sale el mismo equipo, no tengo porque esconder nada. Estamos trabajando, sabemos jugar con distintos sistemas, con jugadores y variantes, por eso decidimos jugar con el mismo equipo que el otro día de local", dijo Ibarra, quien dialogó en forma sorpresiva con los medios de prensa tras el entrenamiento, en donde el plantel "xeneize" hizo fútbol por primera vez en la semana.

Así, por tercer partido seguido, Boca repetirá el esquema 4-3-3 y formará con Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Esta alineación viene de ganar la Supercopa Argentina ante Patronato por 3 a 0 en Santiago del Estero, y de empatar 0 a 0 ante Defensa y Justicia en La Bombonera.

El "Negro" Ibarra explicó en la rueda de prensa realizada en el predio de Ezeiza por qué no habrá variantes en el once inicial: "La confianza me la da el grupo. Uno le da al jugador la camiseta, la responsabilidad y la confianza, que es lo más importante, y ellos lo demuestran dentro de la cancha".

Sin duda que la repetición del equipo sorprendió al "mundo Boca", ya que se especulaba con la vuelta de los cuatro volantes: uno de ellos era Ezequiel "Equi" Fernández y también se hablaba de Martín Payero por "Pol" Fernández.

El mismo DT Ibarra había dicho luego de la victoria por 3 a 1 ante Platense que el dibujo táctico que mejor le quedaba era el 4-4-2. Sin embargo, volverá a utilizar tres delanteros para jugar el fin de semana ante el "Taladro".

En la elección de su formación ideal para ir al estadio Florencio Sola, el entrenador boquense terminó de dejar en claro sus preferencias. Porque es la primera vez que tiene a todo su plantel disponible y sin partidos en medio de la semana, sin necesidad de rotación.

Fabra, Varela y Pol Fernández por ahora seguirán en el equipo, más allá de sus momentos irregulares, por delante de Agustín Sandez, "Equi" Fernández y Payero.

Y lo mismo ocurre en el ataque: Langoni se ganó un lugar, Benedetto se ubica por encima de Miguel Merentiel, y el cuerpo técnico banca a Villa a pesar de su nivel, más bajo de lo habitual.

Consultado sobre si con este esquema no da ventajas defensivas, el DT respondió: "Estamos trabajando en la parte defensiva, buscamos más solidez. Los primeros defensores tiene que ser los delanteros y hay que estar cerrados en las líneas. También lo estamos trabajando día a día", afirmó Ibarra.

Otro tema sobre el tuvo que responder fue el de "Equi" Fernández, quien ya cumplió su fecha de suspensión después de haber sido expulsado en la victoria por 2 a 1 ante Vélez en Liniers.

"Cuando alguien tiene que salir, saben que un compañero va a entrar y que tratará de hacer lo mejor para el grupo. Acá hay competencia sana y jugará el que esté mejor. Tengo jugadores inteligentes que saben la importancia del grupo. Tenemos un plantel compacto y hay una buena armonía entre todos", dijo el entrenador.

Por último, afirmó que cuenta "con variantes de todo tipo, tengo volantes que juegan muy bien. Estamos trabajando distintos esquemas. Lo vamos ir aceitando partido a partido. hay que darle continuidad al equipo y que tenga minutos, esa es también la idea".

Más allá de los riesgos que el equipo pueda tener en la parte defensiva o en el desequilibrio del medio campo, no hay que olvidarse de que jugará contra un equipo que todavía no consiguió ganar en la LPF.

El plantel xeneize volverá a trabajar mañana en el predio de Casa Amarilla, para luego quedar concentrados por la tarde en un hotel del barrio porteño de Monserrat.

Por ahora no está confirmado pero Boca jugaría por la Copa Argentina en la fecha FIFA del 26 de marzo en el Chaco, ante Olimpo de Bahía Blanca.

De ser así, no contaría con Fabra, Advíncula y Óscar Romero, quienes están con los seleccionados de Colombia, Perú y Paraguay, respectivamente.

Boca, bicampeón de la temporada 2022, visitará a Banfield el próximo domingo desde las 21.30 por la séptima fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

(Télam)