Huracán recibirá mañana a Danubio, de Uruguay, en busca de una victoria que lo consolide como líder del grupo B de la Copa Sudamericana.

El partido correspondiente a la tercera fecha se jugará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el brasileño Braulio Machado como árbitro y transmisión de ESPN y Star+.

Huracán integra la zona más pareja de la Sudamericana ya que los cuatro equipos sumaron 3 puntos en dos fechas pero por diferencia de gol está en lo más alto de la tabla.

Luego de romper una racha de nueve fechas sin ganar en el torneo 2023 de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Diego Dabove intentará encaminar la clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana en un partido clave.

MIRÁ TAMBIÉN Los punteros Estudiantes y Bragantino se cruzan por el Grupo C de la Sudamericana

El "Globo" perdió en la última fecha en Ecuador contra Emelec (1-0) y Danubio cayó ante Guaraní (2-1) en Paraguay luego de empezar ganando.

Los dirigidos por Esteban Conde, ex arquero de Atlético Rafaela, llevan cinco partidos sin ganar con cuatro derrotas seguidas.

Huracán volvió a la victoria el viernes pasado ante Arsenal (2-1) pero terminó con sufrimiento, ya que el equipo sintió la seguidilla de tres partidos en los últimos ocho días.

Danubio tendrá una baja sensible ya que el enganche Franco "Cepillo" González, figura del seleccionado sub 20 de Uruguay, no viajó a Buenos Aires con la delegación.

MIRÁ TAMBIÉN El Pulga Rodríguez está con los parámetros vitales normales

En el plantel de la "Universidad" del fútbol uruguayo hay futbolistas con pasado en nuestro país como los delanteros Sebastián "Papelito" Fernández, campeón con Banfield; Jonatan Alvez, ex Unión; y Ribair Rodríguez, ex Boca Juniors.

--Posibles formaciones--

Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent o Patricio Pizarro, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Lucas Castro, Juan Gauto; Nicolás Cordoro o Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.

Danubio: Mauro Goicoechea; Rafael Haller, Martín Rea, Lucas Monzón y Kevin Lewis; Santiago Silva, Juan Millán y Leandro Sosa; Sebastián Fernández, Guillermo May y Alejo Cruz Techera. DT: Esteban Conde.

Hora: 19

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Braulio Machado (Brasil)

VAR: Daiane Muniz (Brasil)

TV: ESPN y Star+ (Télam)