La continuidad de Huracán en la Copa Sudamericana quedó pendiente de un hilo, al perder esta noche como visitante por 1 a 0 frente a Danubio de Uruguay, en un partido válido por la quinta fecha del Grupo B. El único gol del cotejo, disputado en un desolado estadio Centenario, lo marcó el delantero Guillermo May, de tiro penal, a los 39 minutos del segundo tiempo. Esta derrota dejó a Huracán en el último lugar del grupo, cuando falta una fecha para finalizar la fase, aunque todavía le queda alguna esperanza de clasificarse

Para ello deberá ganarle a Guaraní en Paraguay en la próxima jornada y esperar el resultado entre Emelec de Ecuador y Danubio. De todas formas, el panorama para Huracán no es muy alentador, ya que todavía no pudo ganar desde que Sebastián Battaglia se hizo cargo del equipo, con tres empates y tres derrotas, que incluyen el torneo local y la Sudamericana. En esta ocasión, el conjunto de Parque de los Patricios volvió a mostrar poca ambición, especuló con rescatar al menos un punto pero faltando apenas seis minutos se quedó con las manos vacías. Recién después del gol de Danubio se animó a atacar, estuvo cerca del empate con un cabezazo de Benítez -apenas desviado-, pero no hubo tiempo para más. Esta es la síntesis: Danubio 1 - Huracán 0. Estadio: Centenario. Arbitro: Carlos Ortega (Colombia). Danubio: Mauro Goicochea; Rafael Haller, Lucas Ferreira, Lucas Monzón y Kevin Lewis; Santiago Silva, Juan Millán, Leandro Sosa y Alejo Cruz; Diego Vera y Guillermo May. DT: Esteban Conde. Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrento, Patricio Pizarro, Gastón Sauro y Lucas Carrizo; Guillermo Benítez, Juan Carlos Gauto, Santiago Hezze y Fernando Godoy; Valentín Sánchez y Juan Manuel García. DT: Sebastián Battaglia. Gol en el segundo tiempo: 39m May de penal (D). Cambio en el primer tiempo: 29m Martín Rea por Monzón (D). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Santiago Etchebarne por Silva (D); 16m Nicolás Cordero por J.M.García (H) y Walter Mazzanti por Sánchez (H); 19m Sebastián Fernández por Cruz (D); 29m Guillermo Soto por Torrent (H); 32m Janneson Sarmiento por Vera (D); 38m Lucas Castro por Hezze (H) y Martín Cóccaro por Pizarro (H). MAC/GAM NA