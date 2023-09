Huracán, con un doblete del uruguayo Matías Cóccaro, el máximo goleador de la Copa de la Liga Profesional, le ganó un partido clave a Colón de Santa Fe por 2-1, como local, y logró salir de la zona de descenso después de ocho fechas.

Por la tercera jornada de la Zona A, el "Globo" lo dio vuelta con los goles del delantero uruguayo, a los 11' y 26' del segundo tiempo, y consiguió un triunfo de oro en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Colón se había puesto en ventaja a los 9 minutos del segundo tiempo mediante Tomás Galván y terminó con unos menos por la expulsión de Rafael Delgado, a los 29'.

El "Zorro" Cóccaro apareció una vez más para salvar a Huracán, que luego de ocho fechas logró salir de la zona de descenso de la tabla anual.

El equipo de Diego Martínez alcanzó los 31 puntos, superó a Gimnasia y Esgrima (30) igualó la línea de Colón, que había ganado los dos partidos en la competencia.

Los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito sufrieron un nuevo golpe que se suma a la reciente eliminación en Copa Argentina ante Talleres y volvieron a complicarse en la zona baja.

En un partido disputado como una final, Huracán tuvo el temple para dar vuelta el marcador luego de un inesperado gol de la visita que rompió un trámite muy trabado.

En un primer tiempo a pura tensión, Huracán tuvo la iniciativa pero no encontró el camino para generar peligro en el área de Colón.

El "Sabalero" supo sortear la presión alta del local e intentó manejar la pelota con un mediocampo con buena técnica pero también tuvo problemas para abastecer a Jorge Benítez en el ataque.

Sobre el final de la primera parte, se produjo un hecho insólito que demostró el nivel de tensión que había en el campo de juego.

A los 42 minutos, el árbitro Fernando Rapallini expulsó al médico de Huracán, Fernando Locaso, quien apenas vio la tarjeta roja fue a increpar a Néstor "Pipo" Gorosito y debió ser separado por los futbolistas, entre los que estaba Ramón Ábila, ex jugador del "Globo".

Para completar la escena, el histórico doctor se fue ovacionado, mientras que Gorosito era insultado por su identificación con San Lorenzo.

Todo lo que no pasó en el primer tiempo sucedió en los primeros 15' del segundo.

A los 9' y después de una gran jugada de Ruben Botta, el "Sabalero" se puso en ventaja por un fortuito rebote que pegó en Tomás Galván y se metió por arriba del arquero Lucas Chaves. El ex River Plate se destapó y lleva cuatro goles en cinco partidos.

La alegría duró poco ya que, a los 11', Paolo Goltz cometió un error en la salida ante la presión de Alfonso, que encaró, quedó a mano a mano con Chicco pero el arquero adivinó la intención y para suerte del local, la pelota le quedó al uruguayo Cóccaro para el empate.

El "Zorro", que casi todo el partido con dolor lumbar, apareció nuevamente a los 26' con un cabezazo en el segundo palo tras un córner desde la derecha de Alfonso para dar vuelta el resultado y encaminar una victoria clave para el local.

Con cuatro goles, Cóccaro quedó como el artillero del torneo y se consolidó como la figura de la remontada de Huracán con seis gritos en la misma cantidad de encuentros.

Pese al hombre de más, Huracán, que terminó con Ignacio Pussetto y la mayoría de los refuerzos en cancha, sufrió hasta el final y el desahogo llegó con el pitazo final de Rapallini.

Huracán jugará el sábado contra Racing por los octavos de la Copa Argentina y luego visitará a Independiente en un nuevo partido decisivo.

Colón tendrá días de descanso por la fecha FIFA y después recibirá a Rosario Central en Santa Fe.

= Síntesis =

Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Fernando Tobio, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez; Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría; Walter Mazzantti, Héctor Fértoli, Franco Alfonso; y Matías Cóccaro. DT: Diego Martínez.

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Ángel Lucena y Favio Álvarez; Damián Batallini, Ruben Botta, Tomás Galván; y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el segundo tiempo: 9m. Galván (C); 11m. y 26m. Cóccaro (H).

Cambio en el primer tiempo: 13m. Lucas Souto por Torrent (H). En el segundo tiempo: 14m. Ignacio Pussetto por Mazzantti (H) y Marcelo Pérez por Fértoli (H); 16m. Ramón Ábila por J. Benítez (C); 24m. Germán Conti por Goltz (C); 28m. Andrés Roa por Alfonso (H) y Fabio Pereyra por G. Benítez (H); 33m. Emmanuel Más por Batallini (C) y Javier Toledo por Lucena (C).

Amonestados: Benítez, Carrizo, Alfonso, Cóccaro (H); Espínola, Botta. Conti (C)

Incidencia en el segundo tiempo: 29m. Rafael Delgado (C) expulsado.

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Tomás Adolfo Ducó. (Télam)