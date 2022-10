Huracán venció como local por 2 a 0 a Platense y logró tres puntos vitales en su objetivo por clasificar a la Copa Libertadores de América, en un partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la vigésimo sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Franco Cristaldo de penal, y Matías Cóccaro, a los 32 del complemento, marcaron los goles del "Globo", que igualó a Gimnasia y Esgrima (La Plata) en la tabla anual. Asimismo, Huracán quedó a tres puntos del líder Racing y si Boca no vence al "Lobo" el jueves llegará a la última fecha del certamen con una mínima chance de pelear por el título. El primer tiempo no tuvo muchas emociones pero si resaltó a un anfitrión con más ímpetu y ganas de ir a buscar un resultado favorable, no obstante, Platense fue ganando terreno, sobre todo con los laterales que pasaron al ataque y creó espacios para llegar al área y tratar de lastimar. Pero todo se iría por la borda cuando, en una jugada insólita, Mauro Zárate se llevó la pelota a su área, Cóccaro lo frenó y le quitó el balón a lo que el ex delantero de Boca no tuvo más remedio que bajarlo y le cometió penal, el cual Cristaldo cambió por gol con un zapatazo arriba, inatajable para Marcos Ledesma. El segundo tramo fue todo del "Globo", quien dominó al "Calamar" como quiso y en todos los sectores del campo de juego, con una gran tarea de Cristaldo y Benjamín Garré en ataque, pero el goleador Cóccaro selló la esperada victoria con una definición precisa para el 2 a 0 final. Esta es la síntesis del encuentro: Liga Profesional. Fecha 26 Huracán 2 – Platense 0. Estadio: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Mauro Vigliano. Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Patricio Pizarro, Walter Pérez; Federico Fattori; Benjamín Garré, Santiago Hezze, Franco Cristaldo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero. DT: Diego Dabove. Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Franco Camargo, Ramiro González Hernández, Gastón Suso, Ayrton Costa; Vicente Taborda, Iván Gómez, Franco Baldassarra; Mauro Zárate y Jorge Benítez. DT: Omar De Felippe. Gol en el primer tiempo: 46m Cristaldo de penal (H). Gol en el segundo tiempo: 32m Cóccaro (H). Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gonzalo Bergessio por Zárate (P), 19m Alexis Sabella por Benítez (P); Juan Cruz Esquivel por Taborda (P) y Rodrigo Cabral por Garré (H), 32m Sebastián Guerrero por Camargo (P), 33m Enzo Luna por Cóccaro (H), 44m Maicol Cabrera por Cristaldo (H). FIG/GAM NA