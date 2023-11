Huracán le ganó por 2 a 0 a Atlético Tucumán por la 14ta. y última fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el estadio Monumental José Fierro y terminó en el primer lugar de la Zona A en la fase regular.

Los goles para la victoria del “Globo” los hicieron a los 3 minutos de la primera parte Fernando Tobio, de cabeza, y a los 44 del complemento, Franco Alfonso.

En el amanecer del encuentro, a los 3 minutos, el equipo de Parque Patricios golpeó primero y se puso en ventaja en el inicio del cotejo en el Monumental José Fierro, de Tucumán.

En el primer ataque profundo del equipo de Diego Martínez terminó en córner. Alan Soñora se encargó tomar dicha pelota parada y envió un centro al área del “Decano”, desde el segundo palo apareció Fernando Tobio, que se le elevó en aire y tras despistar a su marca conectó un certero cabezazo, colocando la pelota en el palo mas lejano de Tomás Marchiori -que nada puso hacer- y así el central y capitán del “Globo” adelantó a su equipo en el marcador.

MIRÁ TAMBIÉN Triunfo de Niza para quedar a un punto del líder PSG en liga de Francia

Tras quedar abajo en el marcador, el equipo de la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez fue en busca del empate pero no estuvo fino en el tramo final de los ataques y perdió en varias ocasiones para llegar a la igualdad en el marcador.

En primer lugar, Mateo Coronel aprovechó una mala salida en defensa de Huracán y tras entrar al área chica le cedió un pase a Guillermo Acosta, este quiso colocar con un remate débil el balón al palo mas lejano de Lucas Chaves y Lucas Carrizo, en la línea, despejó el balón para mantener la ventaja de su equipo.

En la siguiente jugada, tras un córner por parte de Joaquín Pereyra, que cayó en el área chica y en dos oportunidades el arquero Chaves salvó a Huracán en lo que era el empate del partido y en el medio de las salvadas del portero del “Globo”, Lucas Souto defendió en la línea un remate de media vuelta de Nicolás Romero.

El equipo de Orsi y Gómez fue superior a su rival, tuvo mucho más la posesión de la pelota y mereció irse al descanso con el empate en el marcador.

MIRÁ TAMBIÉN Con ocho tenistas argentinas se sorteó el cuadro para el Argentina Open WTA 125

Ya en el complemento, el “Decano” fue en busca de revertir la situación del partido, ya que debía ganar para poder intentar clasificar a la Copa Sudamericana del próximos año.

Con el correr de los minutos, el local se fue metiendo en campo rival para buscar el empate, pero gracias al un buen rendimiento del arquero del “Globo” al “Decano” se le hizo muy cuesta arriba hacer caer su valla y poco a poco Chaves empezó a transformarse en la figura del partido.

El equipo de Martínez, con los cambios, se re armó para aguantar el resultado y empezó a aprovechar, en las contras ofensivas, los espacios que dejaba el equipo de Tucumán en la defensa al jugarse en ataque.

A los 44 minutos del complemento, llegó el tanto de Huracán que definió el cotejo de la mano de Franco Alfonso.

En el mediocampo de la cancha, el defensor de Atlético, Bruno Bianchi, perdió la pelota a manos de Matías Cóccaro, que condujo el balón y antes de entrar al área le cedió el balón a Alfonso, que sin marca, definió cruzado para sentenciar el partido y asegurar el primer puesto de Huracán en la Zona A de la Copa LPF.

Con la victoria, el equipo de Diego Martínez, no solo se salvó del descenso sino que también terminó primero en su zona con 26 puntos, los otros clasificados fueron River Plate, Banfield y Rosario Central, respectivamente.

El “Globo” se enfrentará en los cuartos de final al cuarto de la Zona B, hoy es Platense, aunque aún resta que se jueguen los partidos de dicha zona el día de mañana.

Con la derrota de local, Atlético Tucumán no pudo entrar por la tabla general a la próxima Copa Sudamericana y ya no tenía chances de pasar de fase en la Copa LPF, se terminó el año para el equipo de Favio Orsi y Sergio Gómez.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel‌. Dupla Técnica: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Huracán: Lucas Chaves; Lucas Souto, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, César Ibáñez; Alan Soñora, Rodrigo Echeverria, Lucas Carrizo, Héctor Fertoli; Walter Mazzanti, Ignacio Pussetto. DT: Diego Martínez.

Gol en el primer tiempo: A los 3 minutos, Fernando Tobio para Huracán.

Gol en el segundo tiempo: A los 44 minutos, Franco Alfonso para Huracán.

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Justo Giani por Guillermo Acosta (AT) y Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri (AT); 18m. Guillermo Benítez por Cesar Ibañez (H) y Fernando Godoy por Alan Soñora (H); 28m. Agustín Lagos por Marcelo Ortiz (AT) y Cristian Menéndez por Mateo Coronel (AT); 32m. Matías Cóccaro por Ignacio Pussetto (H) y Franco Alfonso por Héctor Fértoli (H); 39m. Julián Carrasco por Adrián Sánchez (AT); y 40m. Fernando Torrent por Lucas Souto (H).

Amonestados: Estigarribia, Acosta y Sánchez (AT).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Fernando Rapallini.

VAR: Diego Ceballos.

(Télam)