Huracán fue superior a Colón pero no pasó del empate 1 a 1 en un aceptable encuentro que disputaron esta tarde, en Santa Fe, y dejó pasar la oportunidad de quedar como líder en soledad en la continuidad de la quinta fecha de la Liga Profesional 2023. Nicolás Cordero, a los 2 minutos, adelantó al "Globo", mientras que Jorge Benítez, a los 33 de la primera etapa, igualó para el conjunto "Sabalero". Con este resultado, el equipo de Parque Patricios llegó a las 11 unidades y quedó a un punto de los líderes Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, San Lorenzo y Lanús, equipo que jugará este lunes y podría recuperar su dominio en soledad. Huracán impuso un arranque frenético ya que comenzó ganado a los dos minutos: tras un tiro de esquina desde la derecha en el que dos jugadores ganaron en el área, Lucas Carrizo la bajó como pudo, García cabeceó, acción derivó en la aparición de Cordero que la tocó abajo del arco para abrir el marcador. Pese a que el conjunto de Parque Patricios contó con varios suplentes, ya que el miércoles próximo se jugará sus aspiraciones de continuar en la Copa Libertadores, fue más claro que Colón y se acercó en varias acciones a su área para poder convertir el segundo, pero careció de profundidad. Pese al dominio de Huracán, pasada la media hora de juego, el local llegó a la igualdad en la primera que tuvo: desde un centro de la derecha, Benítez le ganó en las alturas a los dos centrales y su cabezazo no pudo ser contenido por Nicolás Campisi que tuvo una débil resistencia. En el complemento, la reanudación del encuentro dejó en evidencia que el nivel del mismo estuvo lejos de lo exhibido en la primera etapa y las situaciones no abundaron, y la única que hubo terminó en gol de Colón, pero fue anulado por falta de Pierotti en el inicio de la jugada. Huracán intentó torcer la historia con los ingresos de Juan Gauto, para ganar en velocidad, y Lucas Castro junto a Santiago Hezze para reordenar el mediocampo y darle verticalidad a la idea de juego que pregona el entrenador Diego Davobe. Sin embargo, no pudieron trasladarlo al marcador y se llevaron de Santa Fe un empate con sabor a poco.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional 2023. Fecha 5. Colón (1) – (1) Huracán

Estadio: Brigadier General Estanislao López. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Fernando Rapallini.. Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra, Carlos Arrua; Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito. Huracán: Nicolás Campisi; Fernando Torrent, Patricio Pizarro, Joaquín Novillo, Lucas Carrizo; Walter Mazzantti, Agostino Spina, Fernando Godoy, Santiago Luján; Nicolás Cordero y Juan Manuel García. DT: Diego Dabove.. Goles en el primer tiempo: 2m Nicolás Cordero (H), 33m Jorge Benítez (C).. Cambios en el segundo tiempo: 9m Juan Gauto por Mazzantti (H), Lucas Castro por Cordero (H), Santiago Hezze por Spina (H); 13m Ramón Ábila por Benítez (C), Augusto Schott por Meza (C), Juan Álvarez por Arrua (C); 27m Matías Cóccaro por García (H), Matías Gómez por Luján (H); 33m Andrew Teuten por Nardelli (C); 40m José Neris por Pierotti (C). LG/AMR NA