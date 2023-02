Huracán no pudo derrotar a Instituto en Córdoba y finalizaron 0 a 0 en el estadio Juan Domingo Perón en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional, dejando escapar la oportunidad de ser el único líder de la tabla de posiciones. El inicio del encuentro fue muy parejo para ambos, con un poquito más de juego por parte del "Globo" y el dueño de casa esperando a la equivocación del rival para golpear, pero no hubo gran peligro por parte de los dos equipos, el juego se vio estancado en la mitad de la cancha y sin mucho movimiento en las áreas. Para el complemento, no cambió mucho el trámite del encuentro

Hubo varios intentos de aproximaciones más que llegadas en si, por lo que los arqueros no tuvieron mucho trabajo en esa segunda etapa y el partido estuvo muy disputado en la mitad de la cancha, o con pelotazos largos que no llegaron a ningún lado. Con esta paridad, si mañana Lanús le gana a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, el "Granate" será el único equipo que habrá ganado los tres partidos disputados hasta el momento y el único líder del campeonato.Esta es la síntesis de Instituto vs. Huracán por la tercera fecha de la Liga Profesional:Liga Profesional.Fecha 3.Instituto 0-0 Huracán.Estadio: Juan Domingo Perón.Árbitro: Luis Lobo Medina.Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Gastón Lodico, Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro, Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Jonás Acevedo; Nicolás Cordero y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.Cambios en el segundo tiempo: 20m Lucas Albertengo por Watson (I); 27m Braiam Cuello por S. Rodríguez (I); 31m Juan Manuel García por Cóccaro (H); Juan Garro por Cordero (H); 36m Valentín Burgoa por Gudiño (H); 37m Jonathan Dellarossa por A. Martínez (I); Gregorio Rodríguez por Graciani (I); 41m Juan Gauto por Acevedo (H). FIG/PT NA