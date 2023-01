El arquero y capitán de la Selección Francesa, Hugo Lloris anunció hoy, tras 14 temporadas defendiendo la camiseta gala, que se retira del equipo nacional y afirmó que "ya es momento de ceder"

"Llega un momento en que hay que saber ceder. No quiero hacerla mía, siempre he dicho una y otra vez que la selección francesa no pertenece a nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo el primero", dijo Lloris en declaraciones diario deportivo L´Equipe

El guardameta de 36 años se convirtió en el futbolista con más partidos internacionales de la historia de Francia con 145 partidos, superando a una leyenda como Lilliam Thuram con 142 partidos

Lloris considera que ha llegado "al final". "He decidido poner fin a mi carrera internacional, con el sentimiento de que lo he dado todo", detalló el capitán de "Les Bleus" consiguiendo en su carrera un récord de 121 capitanías al frente de la selección gala

Por otro lado, el jugador del Tottenham justifica el momento del anuncio porque quedan dos meses y medio para el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 y "por respeto al seleccionador y a los jugadores", a fin de que estos puedan tener un nuevo comienzo. Y afirma que la selección tiene un buen reemplazo debido a su retiro, refiriéndose a Mike Maignan: "Hay un portero que está listo y yo necesito tener un poco de tiempo para mí, mi familia y mis hijos", recalca, antes de afirmar que "hay que saber dar el relevo". Con Francia, además del Mundial de 2018 y del subcampeonato de 2022, logró una Liga de las Naciones en 2021 y fue finalista de la Eurocopa de 2016.