El exbasquetbolista Luis Scola, uno de los pilares de la Generación Dorada, recordó hoy cuando estuvo cerca de pasar a Cleveland Cavalliers en la NBA y lo "lindo" que hubiera sido compartir equipo con Lebron James, uno de los mejores de la historia de la NBA.

"Hablé con mi mujer y le dije que es muy probable que vayamos a Cleveland. Tengo que contestar rápido, entonces nos pusimos a ver qué tal la ciudad y el equipo. Medio día después me llama mi agente y me dice: 'Vas a Houston'. Estuve unas horas al teléfono hablando con él y con Houston y cuando termino voy a hablar con mi mujer y casi me mata, ja", comentó el campeón olímpico en 2004.

"Hubiera sido lindo jugar con Lebron. Realmente yo no sé qué tan cerca estuve, pero esa es mi versión", se sinceró en una entrevista por YouTube con Drafteados.

Scola se quedó en Houston Rockets por 5 temporadas, con un promedio de 14.5 puntos y 7.7 rebotes en 386 juegos, hasta ser traspasado a los Suns para continuar su carrera.

"La llegada a Houston fue rapidísima, en su momento iba ser Clevend, pero ellos estaban involucrados en el fichaje de Garnet que finalmente terminó yendo a Boston, y yo con mi tiempo límite que tenía para ser traspasado no los iba a condicionar, así que finalmente eso se cayó", detalló el ahora empresario. (Télam)