El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, campeón en el Mundial de Qatar 2022, recibió un particular homenaje de un grupo de paleontólogos, ya que decidieron ponerle su nombre a una especie prehistórica descubierta en Mendoza. Se trata de una nueva especie fósil de escuerzo que fue bautizada Lepidobatrachus dibumartinez por los científicos argentinos Guillermo Fidel Turazzini y Raúl Orencio Gómez, miembros del Laboratorio de Morfología Evolutiva y Paleobiología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "El 20 de diciembre 2022, en pleno festejo mundialista, enviamos nuestro manuscrito, y el 30 de mayo 2023 finalmente salió publicado en la prestigiosa Journal of Vertebrate Paleontology nuestro más reciente trabajo, una nueva especie fósil de escuerzo", señalaron los expertos al dar a conocer la novedad. En sus redes sociales, Turazzini y Gómez explicaron que decidieron hacer "un sentido homenaje a la Selección de fútbol, pero en especial al arquerazo que defendió la valla argentina una y otra vez" y destacaron que el actual integrante del Aston Villa de Inglaterra los hizo "gritar, reír y llorar con cada una de sus intervenciones". "Gracias, Dibu Martínez, por la alegría que nos has dado a todo el pueblo argentino", expresaron los paleontólogos, quienes destacaron el "continuo apoyo" de la UBA y el CONICET, así como también detallaron que contaron con el soporte de una beca del Fondo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica. Los restos fósiles del Lepidobatrachus dibumartinez fueron hallados en la zona de Huayquerías del Este, 100 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza: los científicos indicaron que este escuerzo prehistórico vivió en el Plioceno Temprano, es decir hace unos 5 millones de años, aproximadamente.