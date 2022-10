Hindú se clasificó hoy finalista del Top 13 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), al derrotar en una de las semifinales al campeón vigente, CUBA, por 29-14.

El equipo de Don Torcuato, que se imponía por 17-7 al término del primer tiempo, se enfrentará en la instancia decisiva con el ganador del duelo que mañana sostendrán Newman y San Isidro Club (SIC), en la denominada ‘Catedral del rugby’ local como lo es el estadio del Atlético San Isidro (CASI), que también fue escenario hoy de la primera semi.

El conjunto dirigido por el trinomio Francisco Fernández Miranda-Juan Gauthier -Diego Liberato ratificó su favoritismo y liquidó -prácticamente- el pleito en los primeros 40 minutos.

Hindú, número 1 en la fase regular, supo sobreponerse a una desventaja inicial en el minuto 3 del encuentro y apostó a la velocidad de Agustín Capurro, autor de dos tries, para dar vuelta la historia. El apertura Santiago Fernández, por su lado, contribuyó con dos conversiones y un penal en ese segmento inaugural.

El conjunto de Villa de Mayo se enfocó en el arranque del segundo período para buscar acercarse en el tanteador. Sin embargo, la presión ejercida por el pack de forwards de Hindú Club y un prematuro try de Joaquín De la Vega Mendía desalentó cualquier posibilidad de reacción.

CUBA pudo achicar las cifras, cuando su suerte ya estaba echada y el ‘Elefante’ ya festejaba por un nuevo pasaje a la final.

-Síntesis-

Hindú (29): Joaquín Díaz Bonilla; Belisario Agulla, Federico Graglia, Joaquín de la Vega Mendía y Martín Cancelliere; Santiago Fernández (capitán) y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya, Lautaro Bavaro y Nicolás D'Amorim; Gonzalo Delguy y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Entrenadores: Francisco Fernández Miranda, Juan Ignacio Gauthier y Diego Liberato.

Cambios: ST 10m. Bautista Farisé por Graglia; 20m Juan Comolli por Amaya; 30m. Facundo Gattás por Capurro y Ramiro Herrera Leiva; 33m. Lucas Pulido por L. Fernández Miranda, y 35m. Tomás Scallan por Delguy y Lisandro Rodríguez por Agulla.

Suplente: Juan Ignacio Martínez Sosa.

CUBA (14): Benjamín Gutiérrez Meabe; Marcos Young, Marcos Eliçagaray, Benjamín Miguens y Tomás Pássaro; Simón Benítez Cruz y Rafael Iriarte; Tomás de la Vega, Segundo Pisani (capitán) y Pedro Mastroizzi; Sebastián Médica y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo, Enrique Devoto y Facundo Aguirre.

Entrenadores: Tomás Cóppola, Agustín Benedit y Federico Sala.

Cambios: ST 9m. Marcos Loza por Médica, Lucas Maguire por Mastroizzi y Felipe de la Vega por Miguens; 15m. Tomás Anderlic por Devoto; 30m. Francisco Garoby por Carullo; 33m. Esteban Iribarne por Aguirre, y 35m. Marcos Herrero Anzorena por Eliçagaray.

Suplente: Tomás Recondo.

Tantos en el primer tiempo: 3m. try de Pássaro convertido por Gutiérrez Meabe (CUBA); 17m. try de Capurro convertido por S. Fernández (H); 32m. penal de S. Fernández (H); 40m. try de Capurro convertido por S. Fernández (H).

Tantos en el segundo tiempo: 2m. try de De la Vega Mendía (H); 9m. try de Cancelliere convertido por S. Fernández (H); 39m. try de F. De la Vega convertido por Gutiérrez Meabe (CUBA)

Amonestados: Repetto, S. Fernández y Diviesti (H)

Expulsado: St: 14m. De la Vega Mendía (H)

Cancha: Club Atlético de San Isidro.

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

