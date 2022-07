Un grupo de barrabravas de San Martín de Tucumán atacó esta tarde con armas de fuego a periodistas, dirigentes e hinchas de Atlanta, de los cuales uno quedó hospitalizado pero fuera de peligro con un balazo en la pierna, horas antes del encuentro entre ambos por la 25ta fecha del torneo de la Primera Nacional.

El periodista Alejandro Szpigiel recibió un balazo en su pierna y otros hinchas de Atlanta fueron víctimas de una balacera que unos 15 barras de San Martín desataron pasado el mediodía en las puertas de la casa del presidente de "Bohemios del Norte", la peña de Atlanta en San Miguel de Tucumán.

El periodista y dirigente de Atlanta Andrés "Turco" Alaluf contó en dialogo con la prensa: "Hoy nací de nuevo, la pasamos muy mal. Tenemos un periodista hospitalizado por un balazo, estábamos comiendo en la casa del presidente de la Peña, cuando llegaron 15 hinchas de San Martín en moto y comenzaron a disparar".

"Estábamos en la sobremesa, pacíficamente, sin distintivos, cuando estas personas llegaron al grito de 'viva San Martín' y 'de acá no salen vivos' e iniciaron una balacera descomunal. Vestían camisetas de San Martín y equipos deportivos identificados con el club tucumano", añadió Alaluf.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Capaldo arranca con triunfo en la Bundesliga de Austria

Según contó también, los barras tucumanos se desplazaban en "siete u ocho motos" y se metieron "en la casa del presidente de la peña y comenzaron a disparar, a pegar, una locura".

"Tenemos un dirigente con la cabeza rota de un botellazo, en la casa había niños y niñas", añadió.

Alaluf anunció que la policía provincial estaba peritando la casa del titular de la peña bohemia y tomando declaraciones.

"A mí y al periodista Daniel Fidanza nos dispararon a menos de un metro de distancia. El barra de San Martín me manoteó el celular y la camiseta, el celular lo rompió y la camiseta me la robó, pero para que no nos moviéramos nos disparó y no se cómo erró. Pensamos que nos mataban", narró Alaluf.

MIRÁ TAMBIÉN El TC 2000 inicia la actividad en el Templo de la velocidad de Rafaela

En un comunicado, las autoridades de Atlanta denunciaron el hecho, lo repudiaron e informaron que los dirigentes ya iniciaban "las respectivas denuncias en la comisaría correspondiente". (Télam)