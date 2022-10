Los fanáticos de la Roma de Italia hicieron conocer a través de las redes sociales la preocupación por la lesión del argentino Paulo Dybala y prefieren que el cordobés no viaje a Qatar para jugar el Mundial con el seleccionado argentino, según publican hoy los medios italianos.

"Soy fan de Roma, no de Argentina. Seré egoísta pero me gustaría que se quedara con nosotros para volver totalmente recuperado, aunque no me parezca que esa sea su idea", dijo Angelo Onofri, del "Roma Club Trastevere", una de las "peñas" de fanáticos del club italiano.

Por su parte, Francesco Lotito, presidente de la Asociación Italiana de Clubes Gitanos (de la Roma), opinó: "Como aficionado espero que Dybala no juegue con Argentina; ésta es la esperanza de todo romanista" pero admitió también que "al final será la voluntad del jugador que seguramente quiera jugar probablemente su último Mundial".

Roberto Benincasa, del Roma Club Divino Amore, consideró que la ausencia de Dybala "es un drama ante todo humano: para este tipo la lesión es una baldosa en la cabeza porque ha demostrado aferrarse a la Roma y porque afecta a su estabilidad psicofísica y el club pierde mucho".

El diario Corriere dello Sport publicó este jueves una nota en la que recopila opiniones de los aficionados romanos y señala que hay "desaliento pero también un poco de esperanza ante la lesión sufrida por Paulo Dybala, a quien idolatran desde la llegada al club gitano".

El presente futbolístico del argentino en la Roma viene ilusionando a los aficionados del club de la capital italiana, ya que el atacante lleva convertidos 7 goles y dos asistencias en once partidos. (Télam)