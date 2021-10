Los hinchas de clubes del ascenso fueron hoy los primeros en regresar a los estadios del fútbol argentino en los partidos puestos en marcha desde las 15 por los torneos de la Primera B Metropolitana y la Primera D.

La espera de más de un año y medio, producto de la pandemia de coronavirus, terminó con los encuentros Flandria-Argentino de Quilmes (B Metro); Centro Español-Liniers, Central Ballester-Yupanqui, Muñiz-Lugano y Juventud Unida-Sportivo Barracas (Primera D), en los que volvió a sentirse la pasión de palpitar un partido de fútbol de forma presencial.

En Jáuregui, los hinchas de Flandria contaron con un aforo permitido de 2.500 personas y le dieron un buen marco al estadio Carlos V, donde se escuchó el primer grito de gol de la tarde.

A los 16 minutos del primer tiempo, luego de un insólito error del arquero Elías Gómez, el delantero Lautaro Gordillo quedó con todo a disposición para marcar el 1-0 y desatar la alegría de los fanáticos del "Canario", quienes dejaron de lado el distanciamiento social para celebrar con un abrazo.

En rigor, los primeros partidos de AFA con ingreso autorizado de público fueron los disputados por el Clausura Femenino: Deportivo Español 1 - Defensores de Belgrano 1 y Excursionistas 1 - UAI Urquiza 10.

La jornada tuvo un episodio curioso en la cancha de Atlas ya que Central Ballester, local de Yupanqui, publicó en Twitter horas antes del inicio del partido que se jugaría a puertas cerradas.

"AFA nos dijo que hoy jugábamos con público pero acá la policía nos comunicó que no porque no le habían avisado y no tienen gente para el operativo", explicó el presidente de Central Ballester, Donato Lanzilotta, en diálogo con TyC Sports.

Sin embargo, la situación se resolvió en el momento cuando la policía envío más efectivos al lugar y se habilitaron las puertas para que pudieran ingresar las personas que permanecían en las afueras del estadio.

Este viernes también habrá acción en la Primera B Nacional y la Liga Profesional de Fútbol, máxima categoría del fútbol argentino.

San Telmo-Almagro (15:30), Villa Dálmine-Güemes de Santiago del Estero (17:10), Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy (19:30) y Belgrano de Córdoba-Deportivo Riestra (21:05) jugarán en la segunda división.

Aldosivi de Mar del Plata-Unión de Santa Fe (19:00) y Lanús-Central Córdoba de Santiago del Estero (21:15) serán los encuentros que abrirán la 14ta. fecha de la LPF. (Télam)