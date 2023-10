En la previa del Superclásico entre Boca y River, los hinchas del elenco "Xeneize" arrojaron hoy pirotecnia contra el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF) y se sospecha de un presunto atentado contra la fiscalía de Celsa Ramírez, quien investiga una asociación ilícita y reventa de entradas en el club, desde un camión. El ataque fue al edificio público del MPF CABA en sede Paseo Colon 1333. Allí se encuentran las oficinas del Fiscal General Juan Bautista Mahiques y de Ramírez, fiscal especializada en eventos masivos. En el recinto hubo destrozos y se investiga el hecho. El camión fue identificado por las cámaras del ente estatal, que filmaron el momento en el que un camión cargado de simpatizantes xeneizes pasó por el frente de la puerta, aunque en las imágenes no logra percibirse alguna acción violenta. La Fiscalía comenzará a investigar quiénes cometieron los destrozos y se están identificando a los integrantes del micro. Los antecedentes de Celsa Ramírez con Boca. En agosto allanó el predio deportivo de Ezeiza a raíz de una investigación por una presunta venta de entradas falsas y asociación ilícita en el cuadro de la Ribera. Los allanamientos incluyeron la casa de Cristian Riquelme, hermano del vicepresidente de Boca, quien, aparentemente, estaría implicado en el caso y en aquella ocasión se retuvieron elementos tecnológicos. Tiempo atrás, la fiscal había resuelto clausurar la Tribuna Superior Sur de La Bombonera después de que se viralizaran unos videos en las redes sociales en los que la estructura del estadio parecía endeble al movimiento masivo de la hinchada. Juan Román Riquelme enfrentó varias veces a Ramírez de manera pública. Luego de las investigaciones contra el Chanchi, deslizó que "esa señora" tenía algún tipo de "problema personal" con su familia, y agregó: "Con todo el respeto que se merece le pido que devuelva la computadora que se llevó de mi hermano porque es la computadora de su hija de tres años que usa para mirar los videitos, para bailar. No sé si esta señora tiene hijos pero que lo entienda y le devuelva la computadora porque la nena ahora no tiene con qué jugar". LG/GAM NA