Un grupo de simpatizantes de Boca Juniors esperaba este domingo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery el arribo al país del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien en las próximas horas podría definir su futuro deportivo en el club de la Ribera.

El goleador, de 35 años, permanece en Uruguay de vacaciones y frente a la versión de su llegada a las 11.15, fanáticos "xeneizes" se agruparon junto a una guardia periodística en la puerta de arribos de la estación aérea.

El futbolista del seleccionado "charrúa" recibió una propuesta de Boca para firmar por 18 meses, después de quedar libre el pasado 30 de junio cuando expiró su vínculo con Manchester United de Inglaterra.

El DT de Boca, Hugo Ibarra, se excusó de hablar sobre la eventual contratación del uruguayo después de la victoria de anoche frente a Platense en la Liga Profesional: "No se nada del futbolista. Lo único que sé es el excelente delantero que es. No puedo hablar de ningún futbolista que no esté, hablo de los que tengo a mi cargo".

El jugador permanece de momento en su ciudad natal, Salto, a la espera de definiciones, ya que también tiene una propuesta del Villarreal de España y recibió consultas del Borussia Dortmund de Alemania y una franquicia de la MLS de Estados Unidos.

Admirador de Boca desde la época de su compatriota Sergio "Manteca" Martínez, Cavani debe dar una respuesta al club argentino a más tardar mañana cuando cierre el libro de pases en el país. (Télam)