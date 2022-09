El tan ansiado primer título en la historia para Belgrano generó un día de intensos y extensos festejos, que se iniciaron en San Nicolás, donde el equipo logró el título y el ascenso a Primera División, y se multiplicó en toda la provincia de Córdoba, mientras que para mañana se preparó una caravana que será multitudinaria para recibir al plantel.

El primer punto de encuentro en la tarde cordobesa se dio en barrio Alberdi, a donde miles y miles de fanáticos llegaban desde distintos puntos de la ciudad portando banderas, camisetas, gorras y todo lo que podían calzarse con colores celestes.

Desde la calle Arturo Orgaz, donde se encuentra el ‘Gigante’ de Alberdi, hasta la esquina con avenida Colón y en ‘procesión’ hasta el centro de la ciudad, los ‘piratas’ coparon las calles de la capital y se congregaron masivamente en las adyacencias del centro comercial Patio Olmos.

Horas y horas pasaron con los simpatizantes en las calles, el celeste tenía las calles de la ciudad, y en el interior provincial también se repitieron festejos con concentraciones en diferentes puntos neurálgicos.

La emoción de los miles de fanáticos que se movilizaron toda la tarde y hasta la noche en las calles de Córdoba se notaba en cada esquina, en cada rincón se respiraba 'celeste', no faltó el que tuvo que cumplir su promesa y andar arrodillado quien sabe cuantas cuadras, hasta los más grandes que afirmaron: "no me iba a morir sin verlo campeón".

Fue una fiesta en las calles, en cada casa donde vive un 'pirata' y fundamentalmente en barrio Alberdi, donde el sentido de pertenencia se siente como en pocos lugares, porque el hincha de Belgrano quiere tanto al club como al propio barrio.

Belgrano obtuvo su primer título profesional en los 117 años de historia que tiene desde su fundación, por eso pretende celebrar a lo grande, y por varios días.

El club confirmó oficialmente que los jugadores y el cuerpo técnico llegarán a Córdoba a las 17, y convocó a que los fanáticos puedan esperar al colectivo que transporte al plantel sobre la Avenida Circunvalación, a donde está previsto que dé la vuelta completa por esa extensa vía.

“Invitamos a celebrar siguiendo al colectivo de los jugadores en vehículos particulares y copando los 23 puentes (peatonales y viales) que existen en la Av. Circunvalación. En cada uno de ellos habrá una pequeña parada para compartir la alegría con el pueblo pirata, por lo que convocamos a los y las hinchas a concurrir al puente más cercano que tengan en sus barrios”, dice el comunicado del club.

En ese llamado, Belgrano completa así la invitación: “Este lunes, vení a "La vuelta del más convocante" con tu bandera, camiseta, gorro, porque en la Docta todo es celeste”. (Télam)