El entrenador de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, reconoció anoche que su equipo hizo -al menos- "méritos para empatar" el partido que finalmente perdió 1-2 con Defensa y Justicia, por la 20ma. fecha del torneo de la LPF.

"Hicimos méritos para empatar, sobre todo, en el segundo tiempo. Defensa aprovechó bien nuestros errores", describió el técnico del 'Pincha', en zona de vestuarios, una vez finalizado el cotejo en el estadio UNO.

“Tuvimos errores en nuestra salida y lo pagamos caro. Pero al equipo no le puedo reprochar nada, lo buscamos y no se dio. Hoy no entran las situaciones que creamos y lo sufrimos”, agregó el exentrenador de Belgrano de Córdoba y Atlético Tucumán.

Sobre los objetivos en esta temporada, el director técnico sostuvo que “estos jugadores siempre dieron la cara y no se les puede reprochar nada, dan todo y como a todos, a veces alcanza y en otras no”, puntualizó.

Por último, Zielinski indicó que "la intención es clasificar a una Copa, es nuestro objetivo y estoy convencido de que lo vamos a lograr".

"Hay que analizar todo y no quedarse con una imagen sola. Hoy hablé porque perdimos y creo que me correspondía dar la cara. A veces estoy caliente y prefiero callarme. Sentí que hoy tenía que hablar y no cuando le ganamos a Racing que era fácil” consideró el DT. (Télam)