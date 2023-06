El mediocampista Santiago Hezze aclaró hoy que “no hay nada cerrado” en una eventual transferencia al Anderlecht de Bélgica y resaltó que sigue pensando en Huracán “porque hoy estoy acá”.

En declaraciones al programa partidario ‘Por siempre Globo’ (FM 105.9), el volante, de 20 años, comunicó que su traspaso a la entidad de Bruselas “no está cerrado ni arreglado. Cuando eso ocurra seré el primero en decirlo. Mi representante está en Europa encargándose de eso”.

Distintas versiones periodísticas surgidas en medios europeos dieron cuenta de que el jugador estaba siendo seguido por Anderlecht, que estaba dispuesto a desembolsar “casi 8 millones de euros” por su ficha.

Sin embargo, la operación todavía no se concretó y el futbolista remarcó que busca mantenerse “al margen de lo que se habla”, consideró.

“Hasta el día que me vaya seguiré jugando y dejando todo por Huracán, que es el club que amo”, reafirmó Hezze.

El mediocampista sentenció también no haberse llenado “la cabeza ni cuando me dieron la cinta de capitán ni cuando me la sacaron”, dijo.

“No sé si me quedó grande, hay cosas que no se ven y no las ando diciendo, pero yo todo lo que hago es porque me sale por Huracán, sea o no sea capitán", agregó.

Con relación a la compleja situación que atraviesa el equipo que dirige el DT Sebastián Battaglia, ubicado en los últimos lugares de la tabla, el volante expresó: “Estamos en un momento malo. Y entendemos a la gente que se pone mal. Nosotros también queremos salir de ésta”, manifestó.

Huracán comparte con Vélez Sarsfield y Banfield, todos con 18 puntos, la penúltima posición de la Liga Profesional (LPF). El colista es Arsenal, con 17 unidades.

“No vamos a poner la excusa de que tenemos mala suerte. El golpe de la Copa (Libertadores) fue duro pero nosotros tampoco podemos creer cómo se nos vino todo abajo”, describió el jugador, respecto de la derrota en la serie ante Sporting Cristal de Perú (0-1), que decidió que el equipo de Parque de los Patricios juegue Copa Sudamericana.

(Télam)