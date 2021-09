Federico Salazar, entrenador de Hernán Urra, medalla de plata en lanzamiento de bala F35 con récord continental en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, aseguró que está "muy orgulloso" por el logro de su atleta: "Hizo un torneo tremendo".

"Fue una competencia muy dura porque no paró de llover durante todos los tiros, y estuvo muy difícil, se resbalaban los atletas en la pista. Siento mucho orgullo por el lanzamiento que hizo, el último, donde mejoró su marca y se aseguró la medalla. Hizo un torneo tremendo", contó Salazar en comunicación con Télam desde la habitación de la Villa Paralímpica.

El rionegrino Urra, de 24 años, registró una marca de 15.90 metros y rompió su récord personal y continental para conseguir su segunda medalla luego de Río 2016. El atleta oriundo de la localidad de Cinco Saltos había hecho una marca de 14.91 en Río 2016 y la había superado en el Mundial de Dubai 2019 con 15.87 metros. En Tokio 2020, la medalla de oro fue para el uzbeco Norbekov, quien hizo 16.13 metros, y el bronce quedó para el chino Hinhan Fu, con 15.41.

Según Urra, los jueces le anularon mal un lanzamiento. "Hernán dice que no toca en la tabla ese tiro en el que había superado los 16 metros pero mas allá de eso hizo un torneo bárbaro y estoy muy orgulloso. El uzbeco tiró muy bien también", destacó Salazar.

MIRÁ TAMBIÉN Huracán recibirá a Aldosivi en un partido importante por los promedios

En su llegada a la Villa, en medio de la lluvia, Hernán Urra fue recibido con aplausos y gritos de sus compatriotas de la delegación argentina. "Se me escapó, qué va a ser, para mí no era nulo", se lamentó el atleta. "Se lo quiero dedicar a mi familia, novia, hijos, mamá y papá y a todos los que me siguen. El clima no estaba muy bueno pero hay que seguir entrenando, dar lo mejor, esta es mi segunda medalla de plata paralímpica y quiero seguir entrenando para estar en París 2024", completó el deportista.

Sobre las diferencias entre la medalla de plata conseguida en Río 2016 y esta de Tokio, el entrenador Salazar explicó a Télam: "La principal diferencia estuvo en la forma. Esta vez estuvimos peleando el oro hasta el final. En cambio, la de Río fue plata desde los primeros lanzamientos. Nos queda ese gustito de que tal vez si no llovía podía llegar un poco más lejos y hacer oro. Pero muy orgulloso porque hizo su mejor marca panamericana, batió récord que con la lluvia no es fácil, se cayó, se lastimó la mano y siguió tirando todo ensangrentado. Eso es muy valioso. Apreciamos muchísimo las dos medallas".

Salazar agregó que la preparación para estos Juegos "fue mucho más complicada porque no tuvimos competencia. Son los Juegos que quedarán en la historia por la pandemia".

La medalla de plata de Hernán Urra en lanzamiento de bala F35 fue la cuarta medalla para el atletismo y la quinta para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

MIRÁ TAMBIÉN Omán dio la sorpresa y le ganó a Japón en Osaka en el debut de las Eliminatorias de Asia

(Télam)