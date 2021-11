El entrenador argentino Hérnan Cristante dejó de ser el director técnico del Toluca de México, que fue eliminado en la primera fase de los play-offs del torneo Apertura mexicano por Pumas UNAM, anunció el club en forma oficial.

Cristante, exarquero de Gimnasia y Esgrima La Plata y de fugaz paso por el seleccionado argentino, dejó el cargo a un año de regresar a Toluca para desarrollar su segunda etapa en la institución como director técnico.

"Queremos agradecer a Hernán y a su cuerpo técnico el compromiso y profesionalismo que mostraron en todo momento. Fuimos testigos de los sentimientos profundos que guardan con la institución y valoramos la lealtad hacia el escudo y los colores de la misma", comunicó Toluca en su cuenta oficial.

El argentino no logró que el equipo alcanzara un rendimiento ideal, lo que llevó a ser eliminados en cuartos de final en el Guardianes 2021 y en los play-offs del actual Apertura 2021, motivo que llevó a la directiva a analizar su continuidad y a la postre determinar su salida.

En Toluca juegan tres argentinos: Miguel Barbieri (ex Defensores de Belgrano, Racing y Rosario Central), Rubens Sambueza (ex River) y Alexis Canelo (ex Almirante Brown y Quilmes). (Télam)