Newell’s Old Boys superó esta noche a Vélez Sarsfield por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional, disputado en la ciudad de Rosario.

En el regreso como entrenador de Gabriel Heinze al “Coloso" Marcelo Bielsa, el equipo local mostró mejorías respecto del empate 2-2 con Platense en la jornada inaugural y se alzó, de esta manera, con los tres puntos

Al comienzo del encuentro, el conjunto 'rojinegro' mostró presión alta, mientras que Vélez decidió pararse con calma y luego mover la pelota para llegar al arco defendido por Lucas Hoyos.

El “Cacique” Alexander Medina decidió dejar bien arriba a su tres delanteros; Bou, Janson y Pratto. Y eso casi le da resultados desde el inicio cuando Janson falló un remate en el área chica.

MIRÁ TAMBIÉN Me gusto casi todo del equipo, dijo DT Heinze

Los delanteros de Liniers enfrentaban a una defensa que mostraba a tres extranjeros, los colombianos Willer Ditta y Jherson Mosquera, más el paraguayo Víctor Velázquez.

Con el paso de los minutos en esa primera etapa, ambos equipos generaban juego, pero faltaba resolución y precisión en el toque final para hacer trabajar a los arqueros.

En el segundo tiempo, Newell's elevó su rendimiento y se exhibió más agresivo. Le robó la pelota al adversario y buscó ser protagonista.

A los 23 minutos llego un gol fuera de contexto, cuando el paraguayo Recalde ejecutó un tiro libre, en favor de los locales. La pelota cayó llovida al segundo palo para que Velázquez la bajara al punto del penal, donde la empujo el volante Sforza, para poner el 1-0.

MIRÁ TAMBIÉN Unión de Santa Fe derrota a San Lorenzo por la Liga Nacional de básquetbol

El tanto afirmó los planes de Heinze para sus dirigidos y despertó a Medina y a los suyos que apuraron los cambios y se volcaron a empujar a su rival contra Hoyos. La defensa velezana empezaba a exhibir flaquezas y ante cada contra había zozobras.

Medina envió a la cancha al pibe Prestianni (17 años), codiciado por los más grandes de Europa, para que con su desparpajo rompiera el tedio que transmitía su equipo.

Vélez fue por el empate de manera desordenada, por lo que los rosarinos pudieron contener los ataques e inclusive hacerse de la pelota y disponer de ella en los últimos minutos.

Con su habitual despliegue histriónico desde la línea lateral, el técnico del equipo local acomodó a sus jugadores, los mantuvo despiertos y consiguió -finalmente- su primer triunfo como DT al frente de la entidad del Parque de la Independencia en la que brilló como jugador.

Otro símbolo del Parque como Gerardo 'Tata' Martino, ídolo como jugador y entrenador del club, observó el partido desde uno de los palcos del estadio.

-Síntesis-

Newell Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Víctor Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Lisandro Montenegro, Juan Sforza e Iván Gómez; Francisco González, Djorkaeff Reasco y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Juan Ignacio Méndez y José Florentín; Walter Bou; Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Gol en el segundo tiempo: 19m Sforza (NOB).

Cambios en el segundo tiempo: 7m Pablo Pérez por Montenegro (NOB); 14m Jorge Recalde por Reasco (NOB); 19m Mateo Seoane por Méndez y Abiel Osorio por Bou (VS); 22m Brian Aguirre por Francisco González (NOB); 32m Santiago Castro por Garayalde y Gianluca Prestianni por Pratto (VS); 42m Julián Fernández por Guidara (VS).

Amonestados en el primer tiempo: Méndez, Guidara (VS); Gómez, Sordo y Aguirre (NOB)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Coloso Marcelo Bielsa (Newell's Old Boys).

(Télam)