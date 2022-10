El hipódromo de San Isidro informó que recibió 16 inscripciones para el próximo Gran Premio Jockey Club que se correrá el próximo 15 de octubre en el césped y sobre 2.000 metros.

Es el segundo eslabón de la Triple Corona y cuenta con la presencia del potrillo El Musical, quien viene de ganar la Polla de Potrillos.

Los 16 anotados son nacidos desde el 1 de julio de 2019 y además de este Gran Premio esa tarde se correrán el Gran Premio San Isidro sobre 1.600 metros para caballos de 3 años y más edad, y el Gran Premio Suipacha sobre 1.000 metros para caballos veloces de 3 años y más edad.

El Musical es el único de los 16 inscriptos que puede ganar la Triple Corona y en caso de ganar en San Isidro le tocaría después ir a Palermo para correr en noviembre el Gran Premio Nacional sobre 2.500 metros. Un gran desafío para el potrillo que entrena el cuidador Miguel Cafere.

Los inscriptos para el Jockey Club son Agreeable, Dawson, El Cid Campeador, El Eminente, El Musical, Endozing, Ethical Cleric, Hacer Un Puente, Jazz Seiver, Natán, Keino, Meant To Be, Sea Wolf, Special Trigger, The Punisher y Twitch Hurricane.

Los anotados en el Gran Premio San Isidro son Aspavento, Bamb Craf, Bolster, Coringer - favorito -, Curious Agaín, Dollar Spring, Don Beco, Don Empeño, El Estelar - gran enemigo -, Grosso Amor, Heavy Love, Marignac, Sean Halo y Tooru.

En el caso del Gran Premio Suipacha los inscriptos son Almendro en Flor, Artwork, At A. Glance, Eliceo, Fuego Valyrio, Happy Cross, Juan Bigotes, Labrado, Lider Blue, Luthier Blues, Madonna Key, Renio Joy, Retracto, Rudy Trigger, Santos Davos y Tan Brujo.

En esta carrera se miden los 3 caballos más rápidos del turf argentino: Almendro en Flor, Labrado y el gran Luthier Blues.

El sábado 15 de octubre es la cita de honor en San Isidro con 3 carreras de un primerísimo nivel jerárquico. (Télam)