El mánager de Racing Club, Rubén Capria, dijo hoy que harán el "esfuerzo" para renovarle el contrato al paraguayo Matías Rojas, que es una de las figuras del equipo, cuyo contrato vence a mediados de año.

"La idea es que Matías Rojas siga en Racing, está en un nivel alto y por eso siempre somos cuidadosos. Matías está en un nivel óptimo y haremos el esfuerzo necesario. Valoramos a todos los jugadores nuestros", sostuvo Capria en ESPN.

"La otra vez contaba porque hace un año nos puteaban porque no se iba Matías Rojas de Racing y ahora nos putean para que se quede. Por eso los diagnósticos nunca pueden ser definitivos sobre los jugadores porque los contextos pueden cambiarlos y potenciarlos", señaló.

Rojas es el goleador de la "Academia" en la Liga Profesional, con cinco goles, y es determinante en la campaña actual y en la del subcampeonato de 2022, en el torneo que ganó Boca en la última fecha.

A su vez, el manager reconoció que no se consiguió un reemplazante para el colombiano lesionado Johan Carbonero porque "no había opciones en el mercado".

Por otro lado, Capria comentó: "Estoy confiado en pelear en campeonato y la Libertadores. El futbolista argentino compite y tiene mucha personalidad pero hay que demostrarlo en la cancha. Tenemos un club ordenado".

"Nos tocan rivales complicados pero la realidad es que Independiente del Valle de Ecuador viene de ganar la Supercopa contra un rival brasileño y nos demostró que se puede. Es verdad que Brasil tiene ventaja sobre todos por el momento económico", analizó.

Racing comparte el Grupo A con Aucas de Ecuador, Flamengo de Brasil -campeón defensor- y Ñublense de Chile, rival de esta noche como visitante.

Además, Capria informó que desde ahora tienen "deserción cero" en las divisiones inferiores porque el que no va al colegio "no jugará más en el club" y eso es porque en el futuro "no saben qué pasará".

"Pusimos posibilidades de secundario para los empleados del club y Fernando Gago tiene mucho que ver en todo eso. No sólo es un entrenador en el primer equipo, se preocupa por todo y nos deja la vara más alta. Es un buen círculo virtuoso", concluyó. (Télam)