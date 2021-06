El británico séxtuple campeón mundial Lewis Hamilton reclamó a Mercedes mejoras en el rendimiento de su auto y aseguró que no pudo "hacer nada" para evitar el triunfo de Max Verstappen, de Red Bull, este domingo en el GP de Estiria, Austria.

Desde la escudería le respondieron que el actual "es el desarrollo previsto para este año y habrá que explotarlo lo mejor posible", según palabras del director Toto Wolff, publicadas por el diario español Mundo Deportivo.

"Tenemos que encontrar rendimiento, tenemos que traer una mejoras, tenemos que empujar, no sé si es en el alerón trasero, una mejora en el motor, pero tenemos que encontrar algo de rendimiento", consideró Hamilton, preocupado por las cuatro victorias consecutiva que acumula el equipo Red Bull.

Tras conocerse las declaraciones del piloto inglés, Wollf advirtió: "No tenemos el paquete más fuerte. Y ya hemos parado nuestro desarrollo para 2021. Vamos a tener que explotar lo que tenemos, hacer el mejor trabajo posible, entender la configuración de los neumáticos y cualquier rendimiento que haya en el coche, pero este año no va a ser fácil".

Por su parte, el segundo piloto Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas señaló: "Los autos de Red Bull son más rápidos en las rectas y también en las curvas. Creo que su desarrollo es muy eficiente en general. Nosotros como equipo tenemos que darnos cuenta de que necesitamos mejoras en el coche".

El próximo fin de semana se correrá la segunda prueba del GP de Austria en el Red Bull Ring de Spielberg, para el que Hamilton no se mostró optimista: "No hay mucho que podamos hacer. Estamos perdiendo particularmente en la recta, no sé si es potencia, personalmente siento que sí".

Tras ganar en Barcelona, el 9 de mayo pasado, el séxtuple campeón del mundo quedó relegado por el predominio de la escudería Red Bull, que se anotó tres triunfos con Verstappen y otro con el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

La escudería austríaca comanda la Copa de Constructores con 252 puntos y 40 de ventaja sobre Mercedes, ganadora de las últimas siete temporadas. (Télam)