El delantero paraguayo Gabriel Ávalos dijo hoy que hace una semana tuvo una "charla" con los directivos de Boca Juniors para convertirse en nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada.

"Tuve una charla informal con la gente de Boca hace una semana. Yo termino mi contrato con Argentinos Juniors a fin de este mes", señaló el atacante guaraní en ESPN.

"Me preguntaron si quería jugar en Boca y les respondí que me gustaría continuar en el fútbol argentino. Me parece que me siento cómodo y el sueño de uno es siempre estar considerado por los equipos grandes", afirmó.

Boca lo sondeó a mitad de temporada y no se concretó la posibilidad por lo solicitado desde Argentinos Juniors, aunque ahora llegaría en condición de agente libre.

"Este año fue muy lindo con Argentinos, aunque no terminamos de conseguir el objetivo de la Copa Sudamericana. Me costó un poco regresar después de la lesión pero metí varios goles importantes y jugué en la Selección de Paraguay", relató.

"Llegaron varias ofertas después de la temporada, estoy manejando las opciones mientras me recupero de lo que fue el campeonato en Argentina", concluyó Ávalos, quien el fin de semana pasado le marcó a Sarmiento de Junín en la victoria por 2 a 0 en La Paternal, por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El delantero, que en el fútbol argentino además jugó en Crucero del Norte de Misiones, Patronato de Paraná y Godoy Cruz de Mendoza, terminó la temporada con la camiseta del "Bicho" con siete goles en 23 partidos. (Télam)