El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, cuestionó hoy la decisión de la fiscal Celsa Ramírez, quien clausuró hace 10 días la cabecera alta sur de la Bombonera, y dijo que "habría preguntarle de qué cuadro es".

"La cancha está linda, la Bombonera es linda, la gente nuestra lo hace cada vez más hermoso al estadio, es una fiesta cada vez que jugamos de local. Habría preguntarle a la señora (por la fiscal Ramírez) de qué cuadro es, porque es la misma que hizo declarar a mi hijo", recordó Riquelme sobre el caso de su hijo Agustín en ocasión de su presencia en el estadio, cuando por la pandemia se jugaba sin público.

"Ahora está todo en regla, ya presentamos todo lo que nos pidieron. Ojalá que (la fiscal) trabaje hasta el sábado y nos habilite la cancha, porque el otro día trabajó hasta el sábado cuando fuimos clausurados, ¿no?", añadió el dirigente boquense en rueda de prensa en el predio de Ezeiza.

"Al único que se perjudica es al hincha. Para el hincha de Boca es importante ir a la cancha, se olvida de todos los problemas de la semana, va a vivir una fiesta, le pido a la señora fiscal que deje que los hinchas disfruten de un espectáculo, porque son ellos los dueños de nuestra casa", expresó Riquelme.

La clausura se efectivizó el sábado 4 de febrero, en horas del mediodía, por parte de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos.

La decisión de la unidad a cargo de la fiscal Celsa Ramírez se basó en los informes periciales presentados por ingenieros y arquitectos, tras los incidentes registrados el domingo 29 de enero en el partido que Boca ganó por 1 a 0 ante Atlético Tucumán, y en el cual se observó un excedente de público en varios sectores del estadio.

Molesto con ese tema, Riquelme dijo no saber por qué clausuraron una tribuna: "Nosotros tememos todo en regla. No sé si hay un trasfondo político, jaja... Va a ser un año divertido, muy divertido... Nosotros llevamos tres años en el club, tuvimos la suerte de ganar cinco títulos, esperamos poder ganar alguno más y que el hincha pueda festejar para que la Bombonera siga siendo una fiesta. Sea del equipo que sea, esta señora no nos deja disfrutar de nuestra cancha".

Durante las próximas horas continuarán los peritajes y estudios en la Bombonera. Mañana, en principio, se haría la última inspección, a la espera de una determinación final de cara al partido que Boca afrontará el domingo contra Platense.

La situación puede cambiar, pero por el momento todo se mantiene igual: la tribuna cabecera Sur alta permanece clausurada. (Télam)