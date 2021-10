Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destacó que su equipo jugó "un partido práctico e inteligente", en referencia a la victoria 2-1 en el clásico ante Barcelona, en condición de visitante y válido por la décima fecha de la Liga de España.

"Ha sido un partido práctico. Inteligente. Defensivamente muy bien. Hemos fallado en algunos pases pero hemos sido eficaces en la contra. El equipo tiene calidad y tenemos que disfrutarlo. El partido era difícil, el Barcelona lo ha complicado. Haberlo ganado nos deja contentos", declaró el italiano en conferencia de prensa.

"Es el partido más importante. Estamos contentos, pero desafortunadamente son solamente tres puntos. No me gusta meterme en el otro equipo, salimos bien y ellos también. No se puede reprochar nada", continuó.

Ancelotti, de 62 años, por último, remarcó la solidez mostrada esta tarde por el conjunto "merengue", que lidera el torneo español que 20 unidades, al igual que Real Sociedad y Sevilla.

"Podemos competir contra los mejores. El equipo es muy sólido, tenemos que ser más sólidos un poquito más adelante. Hemos jugado contra un gran equipo que ha jugado un gran partido. Hemos sufrido, pero no perder el control cuando no tenemos el balón es una virtud", justificó. (Télam)