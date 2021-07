El nadador argentino Santiago Grassi afirmó hoy a Télam que fue "bastante difícil llegar a estos Juegos Olímpicos" de Tokio 2020, luego de no haber podido clasificar a la final de los 100 metros estilo mariposa y tampoco en los 50 metros libres.

El deportista de 24 años quedó en la 24ta. posición en la general de los 100 metros estilo mariposa, a 33 centésimas de la clasificación a las semifinales.

En los 50 metros libres se ubicó sexto, por lo que no logró ser finalista y quedó en la 38va. ubicación en la general de la disciplina.

"A ningún deportista que ha llegado a estar acá se le ha regalado nada para llegar a competir y hemos hecho nuestro mérito", destacó el atleta santafesino.

Grassi consideró que "ha sido bastante difícil la preparación, con muchas restricciones (por la pandemia de Covid-19), pero de todas las cosas negativas que han sucedido", sacó "cosas positivas, como la posibilidad de superar estas dificultades".

"Desde lo personal, aprendí a darle mérito a todo lo que hago todo los días y aprender a vivir conmigo mismo", señaló el nadador santafecino.

Sobre las consecuencias de la pandemia, reconoció que "trajo muchos momentos de solidaridad", y que en su caso "hace casi 20 meses" que no pudo volver a la Argentina ni ver a su familia, lo que fue "un golpe muy duro", aseguró.

El deportista nacido en Santa Fe capital agregó: "Algo que me trajo la pandemia es crecer mentalmente para afrontar todas mis dificultades, Si esto lo superé, puedo superar cualquier cosa"

Para estos Juegos Olímpicos "no tenía ninguna expectativa, las expectativas generan presiones y son deseos sin ningún tipo de base" y "sí he tenido mis objetivos, que eran controlar lo que estaba dentro de mi control, mis nervios, pensar de lo que era capaz y poder disfrutar de lo que hago y ser felíz con lo que tengo", explicó Grassi.

"El desear algo más es parte del querer ser mejor deportista. También estoy dándole mérito a todo lo que he logrado y desde ese punto de vista ese fue mi objetivo, venir a dar el 100 por ciento, no guardarme nada", evaluó.

"Disfrutarlo al máximo, sabiendo que de esa manera iba a lograr el mejor resultado posible y así fue, si bien no he logrado mejores tiempos, eso no significa que haya sido un mal torneo, he quedado muy cerca de pasar a semifinales", argumentó sobre su desempeño.

El nadador comentó que "la exigencia y el nivel" de su deporte "demandan que todo tenga que salir perfecto y lo perfecto a veces cuesta mucho encontrarlo", pero dijo estar "muy contento" lo que logró.

En lo referente a Germán Chiaraviglio, saltador con garrocha que dio positivo en Covid-19, sostuvo que "fue un gran dolor para todos" y comentó que "es amigo personal", por lo que dijo sentir "mucho la situación" que está pasando y deseó que "pueda mantenerse fuerte y que lo pueda superar".

"Como equipo, acá en la Villa (Olímpica), estamos viviendo muy unidos, es una relación muy linda que tenemos los argentinos, nos saludamos, nos alentamos, nos deseamos los mejores éxitos, realmente se nota que somos un equipo", concluyó. (Télam)