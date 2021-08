(Por Marcos González Cezer) El taekwodista argentino Lucas Guzmán, quien logró el diploma en la categoría de hasta 58 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Tokio, tuvo "una actuación excelente", afirmó el director técnico general de los seleccionados nacionales, Gabriel Taraburelli, quien resaltó que el bonaerense "estuvo a la altura" en la cita japonesa.

"Fue una excelente competencia para él. Desde el inicio nos enfrentamos a los mejores atletas del ranking olímpico. No hay nada que reprochar", le afirmó a Télam Taraburelli.

"Me quedé con amargura porque se merecía más. Es un ejemplo de atleta", puntualizó el DT porteño de 40 años, cuarto en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en la categoría 58 kilos y ganador de la medalla de plata en los Juegos Odesur de Cuenca, Ecuador, 1998, en la categoría 54 kilos.

Guzmán, oriundo del partido bonaerense de Merlo, venció, agónicamente, al irlandés Jack Woolley (22-19) y al iraní Hadipour Seighalani por 26-6 y luego, en semifinales, fue derrotado por el italiano Vito Dell'Aquila por 29-10, en el Makuhari Messe Hall de la capital japonesa.

MIRÁ TAMBIÉN Colón recibirá a Sarmiento en busca de la recuperación

"La primera pelea con Irlanda fue muy difícil y la superamos. Después venció a Irán. Y en semifinales Italia nos superó, pero Lucas ahí también hizo un gran combate", explicó Taraburelli.

Luego, Guzmán -doble medallista panamericano (bronce en Toronto 2015 y oro en Lima 2019) y tercero en el Mundial de Manchester, Inglaterra, 2019- perdió ante el ruso representante de refugiados, Mijail Artamonov, por 15-10 y no obtuvo la medalla de bronce.

"Ante Rusia, que llegó a esta instancia después de perder la primer pelea con Túnez y que después peleó con Solomon Demse, de Etiopía, que era el rival más débil, más allá de la entrega excelente de Lucas, se sitió el cansancio", detalló el DT.

Guzmán, de 26 años y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, está becado por la Secretaría de Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

MIRÁ TAMBIÉN Patronato y Banfield abren la octava fecha del torneo 2021 en Paraná

"No hay nada que reprochar, fue una excelente competencia. Me quedé con amargura porque se merecía más", aseveró Taraburelli.

Guzmán, único representante en taekwondo de Argentina en Tokio, se clasificó a Tokio 2020 en el Preolímpico de Costa Rica, que se disputó en julio de este año a puertas cerradas debido a la pandemia de coronavirus.

El argentino venció en una de las semifinales de la categoría de menos de 58 kilogramos 21-0 al ecuatoriano Adrián Miranda, en el Palacio de los Deportes, en Heredia, localidad ubicada a diez kilómetros de la capital San José.

Guzmán logró el segundo diploma olímpico de la delegación argentina en Tokio luego del que obtuvo la judoca Paula Pareto, eliminada en el repechaje por la pelea por la medalla de bronce de la categoría -48kg al perder con la portuguesa Catarina Costa en el Centro Nippon Budokan.

En otro tramo del diálogo con Télam, Taraburelli se refirió a la proyección de Guzmán: "Todavía le queda más por dar. La participación en los juegos y el haberlo vividos, le aumentó la confianza a pesar de ser un atleta experimentado".

"Ahora tiene que descansar y después nos sentarnos a planificar cómo va a ser su futuro y cuál será el plan para llegar de la mejor manera a París 2024", adelantó.

Además, el DT coincidió con las declaraciones a Télam del correntino Sebastián Crismanich, campeón olímpico en Londres 2012 en taekwondo, quien calificó de "muy buena" la actuación de Guzmán y destacó que el bonaerense "está en la élite mundial" de ese deporte.

"La actuación de Lucas fue muy buena. Debemos destacar todo lo hizo en el ring: que para mí fue alma y vida. No me cabe ninguna duda de que está en la élite mundial. No desde ahora sino hace un tiempo. Las estadísticas y el ranking afirman eso", dijo Crismanich, quien ganó la única medalla del taekwondo nacional en Juegos Olímpicos al derrotar en la final al español Nicolás García Hemme (1-0), en la división hasta 80 kilos.

"Coincido ciento por ciento con lo que dijo Sebastián. Desde su comienzos en la categoría adulto Lucas mostró estar a la altura y rápidamente pudimos posicionarnos no solo a nivel panamericano sino a nivel mundial. Para el ciclo olímpico 2016 estuvimos muy cerca de lograr la clasificación olímpica directa ubicándonos en el séptimo lugar luego de haber comenzado en el puesto 32do", subrayó Taraburelli.

"Para el periodo 2020 los resultados fueron excelentes a nivel panamericano como mundial. Obviamente en circunstancias normales la preparación podría haber sido diferente pero nos tocó vivir el momento. Hicimos lo imposible para llegar de la mejor manera y este fue el resultado. Lucas estuvo a la altura y mostró porque también ahora es parte del olimpismo", finalizó Taraburelli. (Télam)