Atlético Güemes de Santiago del Estero, puntero de la Zona B, tendrá un exigente compromiso cuando visite a Deportivo Morón, en el oeste bonaerense, en el cotejo más trascendente de los cinco a jugarse mañana en la continuidad de la 17ma. fecha del certamen de Primera Nacional de fútbol.

El cotejo se jugará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en la ciudad de Morón, desde las 15.10 y por TyC Sports, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Los otros cotejos de la programación dominical de la fecha serán: Mitre-Chacarita Juniors (Zona A), Atlético de Rafaela-Brown de Adrogué (B) y Ferro Carril Oeste-Almagro (B), todos 15.30, y Agropecuario Argentino-Deportivo Riestra (A), desde las 16.

Güemes tendrá una complicada prueba en Morón. El equipo santiagueño recibió un inesperado golpe hace dos fechas ante Almagro como local, en su último compromiso superó a All Boys, pero de los último nueve partidos apenas sufrió una derrota y se mantiene en la punta, que no es un hecho menor.

La complejidad de la visita de Güemes la da el hecho de que el "Gallito" (que en la jornada anterior cayó ante Almagro) acumula siete fechas sin perder en su estadio, en donde posee un 72% de eficacia y por ello pelea sin dudas por un lugar en el reducido.

Ferro, entonado por un buen triunfo en Tandil ante Santamarina, jugará en su feudo de Caballito ante un Almagro que viene logrando importantes resultados. En su estadio Ferro hace siete cotejo que no pierde y se hace fuerte, motivos valederos para ir un pos de un triunfo que lo acerque a la zona de reducido, pero el "Tricolor" reúne tres victorias seguidas ante All Boys, Güemes y Deportivo Morón.

Rafaela será local frente a Brown de Adrogué en un encuentro entre equipos que tienen el mismo objetivo, estar en zona de reducido y esperar el resbalón de los que están arriba para aprovecharlo.

Los rafaelinos no logran regularidad y eso lo posterga en sus ambiciones, en tanto que Brown, con Pablo Vicó como DT y la humildad de siempre, hace cinco cotejos que no pierde pero fuera de Adrogué no muestra la misma eficacia y le cuesta mucho ya que son seis los compromisos que acmula sin triunfos.

En Santiago, Mitre recibirá a Chacarita, El local apenas apenas ganó una vez en las pasadas 11 presentaciones y el "Funebrero" no mejora y ahora atraviesa una serie de seis sin ganar.

En Carlos Casares, Agropecuario, que necesita salir de la medianía de mitad de tabla recibirá a Deportivo Riestra que después de llegar a ubicarse en zona de reducido hoy está anteúltimo como producto de la famélica obtención de apenas dos unidades de las pasadas 21.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Zona A

Lunes, 15.00: Quilmes-Belgrano

Lunes, 15.10: Deportivo Maipú-Gimnasia de Mendoza, en Independiente Rivadavia

Lunes, 21.10: Tigre-San Martín de Tucumán.

+ Zona B

Lunes, 15.00: Instituto de Córdoba-San Telmo (Télam)