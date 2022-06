El ex futbolista Gustavo López se sumó al cuerpo técnico del Atlético Madrid comandado por Diego Simeone con quien mantiene una larga amistad desde la etapa en la que coincidieron en la Selección argentina entre 1994 y 2003. "Me siento feliz y entusiasmado por esta nueva aventura, que afronto con muchas ganas y máxima ilusión. Gracias al Atlético por abrirme las puertas. Prometo darles lo mejor de mí", indicó en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo añadió: "Antes de despedir esta etapa de mi carrera en los medios de comunicación, quiero agradecerles a todos el apoyo incondicional, el cariño y la lealtad que me han mostrado en estos últimos doce años". "Cierro esta etapa agradecido por todo lo que he aprendido y llevándome no solo experiencias inolvidables, sino también a personas que se han convertido en grandes amigos y profesionales con los que da gusto trabaja", expresó. Además cambió su descripción en su cuenta de Twitter donde colocó: "En el Cuerpo Técnico del Club Atlético de Madrid. Ex-jugador. Ex-comentarista de Movistar Plus y Cadena Ser". López tuvo la mayoría de su experiencia futbolística en España donde jugó desde 1995 hasta 2008 y sus grandes momentos fueron en el Celta de Vigo, donde disputó ocho temporadas en las que logró una Copa Intertoto en el 2001, mientras que también jugó para el Zaragoza y en la temporada 2007/08 se retiró vistiendo la camiseta del Cádiz. En la Selección argentina, el ex Independiente disputó el Mundial de Corea-Japón en 2002, mientras que además participó en dos ediciones de la Copa América, 1997 y 1999, y formó parte de la equipo que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. En los últimos 12 años, se desempeñó como comentarista deportivo para diferentes medios de comunicación y ahora dejará los micrófonos de sumarse al equipo dirigido por Simeone. KDV NA