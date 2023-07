Guillermo Brown de Puerto Madryn venció hoy a All Boys por 2 a 1, como local, en el partido que abrió la 26ta. fecha de la zona A de la Primera Nacional.

Los goles del conjunto sureño fueron de Martín Pino (12m. PT) y Mauro Fernández (10m. ST), mientras que en la visita marcó Franco Toloza (10m. PT).

Con este resultado, Guillermo Brown llegó a 24 puntos -le descontaron tres por los incidentes en la 24ta. fecha- y salió de la zona de descenso y promoción al menos hasta que juegue mañana Flandria (23) ante Almirante Brown.

Por su parte, All Boys no termina de despegar del fondo y quedó cerca con 28 unidades.

Además, en la continuidad, San Telmo (23) igualó con Temperley (34) sin goles en la Isla Maciel.

La programación completa de la fecha es la siguiente:

+ Zona A, 26ta. Fecha +

. Guillermo Brown de Puerto Madryn 2-All Boys 1

. San Telmo 0-Temperley 0

. Hoy a las 15.00, Defensores Unidos-Estudiantes de Río Cuarto

. Hoy a las 15.10, Agropecuario-Nueva Chicago (TyC)

. Hoy a las 18.10, Alvarado de Mar del Plata-Deportivo Morón (TyC).

. Domingo, a las 15.05, Flandria-Almirante Brown (TyC)

. Domingo, a las 15.30, Gimnasia de Mendoza-Guemes de Santiago del Estero

. Domingo, a las 17.10, Almagro-San Martín de Tucumán (TyC)

. Lunes, a las 21.15, San Martín de San Juan-Defensores de Belgrano (TyC)

. Libre: Patronato de Paraná.

+ Zona B, 23ra. Fecha + -

. Hoy a las 15.00, Estudiantes-Quilmes

. Hoy a las 15;00, Deportivo Madryn-Ferro

. Domingo, a las 15.30, Mitre de Santiago del Estero-Chacarita Juniors

. Domingo, a las 15:30, Villa Dálmine-Deportivo Riestra

. Domingo, a las 15:30, Deportivo Maipú de Mendoza-Racing de Córdoba

. Domingo, a las 16.00, Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy

. Domingo, a las 16:00, Chaco For Ever-Tristán Suárez; Emanuel Ejarque

. Lunes, a las 18:00, Aldosivi de Mar del Plata-Brown de Adrogué

+ Posiciones +

. Zona A: Almirante Brown 41 puntos; Agropecuario 39; Deportivo Morón 38; San Martín (T), San Martín (SJ) y Defensores Unidos 37; Nueva Chicago 36; Gimnasia (M) 35, Temperley 34; Estudiantes (RC) 33; Patronato 31; Alvarado 30; Defensores de Belgrano y All Boys 28; Güemes (SE) 26, Almagro 25; Brown (PM)* 24, Flandria y San Telmo 23.

*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

. Zona B: Independiente Rivadavia 46; Deportivo Maipú 45, Chacarita 42; Quilmes 38; Atlético Rafaela 34; Ferro 33; Brown (A) y Mitre (SE) 32; Riestra 31; Deportivo Madryn 30; Atlanta 28; Estudiantes (BA) 26; Gimnasia (J) y Aldosivi 25; Racing (C) 21; Chaco For Ever 19; Tristán Suárez 17 y Villa Dálmine 16. (Télam)