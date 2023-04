Guillermina Naya se integrará al equipo argentino de tenis que disputará Billie Jean King Cup (BJKC), después de que Nadia Podoroska y María Lourdes Carlé desistieran de participar en el Grupo I Américas 2023 de la competencia.

La tenista bonaerense, de 26 años, conformará la nómina elegida por la capitana Mercedes Paz, que jugará del martes 11 al sábado 15 en la Corporación Recreativa Tennis Golf Club de Cúcuta la clasificación hacia los playoffs del certamen más importante por equipos a nivel mundial.

Finalmente, la composición del conjunto será con las pergaminenses Julia Riera y Berta Bonardi, además de la porteña Martina Capurro Taborda.

Los rivales en la competición serán los combinados de Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y Perú.

Naya, oriunda de Chacabuco, debutó en la BJKC en 2020, volvió a ser convocada en 2021 y esa misma temporada, cuando buscaba avanzar en el circuito profesional, sufrió una lesión que la marginó de las canchas por casi dos años.

A principios de año, la bonaerense retornó al circuito ITF y el último fin de semana ganó junto a Julia Riera el título de dobles en el W25 Sopo, Colombia.

“Volver al equipo me genera una emoción especial, estoy en una etapa de recuperar buenas sensaciones en la cancha y me siento confiada en que podré aportarle al equipo desde el lugar que me toque”, reflexionó la tenista chacabuquense.

La rosarina Podoroska declinó integrarse al equipo para darle prioridad a su carrera profesional, mientras que Carlé, nacida en la localidad de Daireaux, está afectada por una lesión en el aductor izquierdo que la marginó de la exigencia. (Télam)