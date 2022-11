El mediocampista Guido Rodríguez habló hoy, en medio de la ola de lesiones, y transmitió tranquilidad en la Selección Argentina al afirmar que su salida en el partido entre Betis y Ludogorets por Europa League fue solo por precaución pensando en el Mundial de Qatar 2022. El ex River y Defensa y Justicia, quien seguramente este dentro de los 26 mundialistas albicelestes en la cita mundialista, había sentido un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha en el encuentro entre Real Betis y Ludogorets por la UEFA Europa League 2022-23 y pidió el cambio por precaución. "Es un poco el golpe, muchos viajes y carga de partidos. Hoy ya estoy bien, no va a haber problemas más serios. A medida que pasen los días voy a estar mejor. La cadera estaba un poco sobrecargada y me senté antes de seguir machacándola. Me hacía correr mal y eso empieza a traer otras cosas. Es una zona muy molesta para correr" declaró el oriundo de Sáenz Peña en dialogo con TyC Sports. En la misma línea, agregó: "Estamos tan cerca de que termine el calendario un poco apretado y que comience el Mundial que las noticias no paran de salir. Eso no es lindo porque luchas y esperas tanto tiempo para algo tan importante que al final por un detalle de alguna molestia no podes estar. Pero es lo que toca y hay que aceptarlo". Al futbolista del conjunto sevillano le quedan dos partidos antes de sumarse al combinado de Lionel Scaloni y en relación a ello, sostuvo: "Todavía no sé si voy a jugar, hoy ya pude entrenar con el grupo y mañana lo haré de nuevo. Es cuestión de hablar con el técnico. A mí me gusta llegar con rodaje, cuando arrancan los partidos hay que jugar al 100 por ciento porque si no puede ser hasta contraproducente" AMP/SPC NA